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台灣泡麵「廠商心機被破解」！下鍋前加1物變大碗：內行最佳吃法

▲台灣現在市面上的泡麵口味越來越多元，各家廠商都不斷做出新特色，深受老饕喜愛。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲台灣現在市面上的泡麵口味越來越多元，各家廠商都不斷做出新特色，深受老饕喜愛。（示意圖／記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

泡麵因為其便利又便宜的關係，成為不少人正餐以及宵夜的首選，然而前一陣子有網友意外發現，台灣泡麵廠商在設計份量上出現了一點小心機，即是「一包吃不飽，兩包卻又太多」的情況，因此就有人建議，可以加入便宜又方便的「冷凍水餃」一起烹煮，不僅好吃也非常有飽足感，引起上千名網友按讚認證討論。

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一名網友在臉書社團「泡麵公社泡麵俱樂部」貼文指出「泡麵如果跟水餃一起煮的話，真的非常方便快速而且很飽，水半開之後先下醬料攪拌均勻，接著先下水餃，等到水全部滾了之後才下泡麵，煮滾之後就有熱騰騰的泡麵+水餃了，我都是這樣吃的」。

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▲網友教授泡麵容易吃飽的煮法，即是把冷凍水餃也一起丟下去煮來吃，不僅變超大一碗還能吃飽。（圖/泡麵公社泡麵俱樂部）
貼文曝光後，引發上千名網友按讚認證「我也偶爾會加水餃一起煮來吃，真的超級讚」、「這款吃法是我出社會從18歲開始的月底家餐，不知道要吃什麼的時候我也常煮給我的家人和孩子吃」、「冷凍水餃便宜又好吃，真的跟泡麵超級搭配」、「我也都這樣煮，1包泡麵+8顆水餃變超大一碗，內行喔」、「我常煮這樣來吃，超讚的，又飽又省錢」。

台灣泡麵「廠商小心機」被破解！吃泡麵想要營養均衡可以這樣加

事實上，過去就有網友發現，台灣泡麵的單包麵體量設計上出現「小心機」，當煮一包的時候多數人都吃不飽，但煮兩包的時候又變得太多，直言「每次一個人吃的時候煮兩包最後都倒掉，有沒有人有一樣感受？」當時候就掀起巨大共鳴，許多人都相當有感。

而如今有人提供「加入水餃」的吃法，確實能夠有效解決這個問題，由於超市、大賣場販售的冷凍水餃較為便宜，也是許多人家冰箱常見的儲備品，取得非常容易，水餃外皮又是澱粉，因此讓人容易有飽足感，喝湯之餘還能夠品嚐「湯餃」，不失為破解台灣泡麵份量介於吃飽與不吃飽的尷尬情況。

▲冷凍水餃。（圖/記者張嘉哲攝）
▲超市或者大賣場販售的冷凍水餃便宜又大碗，被許多內行人拿來當作泡麵的配料，也解決台灣泡麵一包吃不飽、兩包過量的問題。（圖/記者張嘉哲攝）
不過由於水餃屬於澱粉類，而泡麵的湯頭含有大量的鈉，加上麵體也是澱粉，如果不想要負擔那麼大的民眾，可以在煮泡麵時加入雞蛋、青菜以及肉片等等，適量的增加配料不僅營養均衡，也能避免在一餐攝取過多的澱粉哦！

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