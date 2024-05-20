台灣泡麵「廠商心機被破解」！下鍋前加1物變大碗：內行最佳吃法

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貼文曝光後，引發上千名網友按讚認證「我也偶爾會加水餃一起煮來吃，真的超級讚」、「這款吃法是我出社會從18歲開始的月底家餐，不知道要吃什麼的時候我也常煮給我的家人和孩子吃」、「冷凍水餃便宜又好吃，真的跟泡麵超級搭配」、「我也都這樣煮，1包泡麵+8顆水餃變超大一碗，內行喔」、「我常煮這樣來吃，超讚的，又飽又省錢」。
台灣泡麵「廠商小心機」被破解！吃泡麵想要營養均衡可以這樣加
事實上，過去就有網友發現，台灣泡麵的單包麵體量設計上出現「小心機」，當煮一包的時候多數人都吃不飽，但煮兩包的時候又變得太多，直言「每次一個人吃的時候煮兩包最後都倒掉，有沒有人有一樣感受？」當時候就掀起巨大共鳴，許多人都相當有感。
而如今有人提供「加入水餃」的吃法，確實能夠有效解決這個問題，由於超市、大賣場販售的冷凍水餃較為便宜，也是許多人家冰箱常見的儲備品，取得非常容易，水餃外皮又是澱粉，因此讓人容易有飽足感，喝湯之餘還能夠品嚐「湯餃」，不失為破解台灣泡麵份量介於吃飽與不吃飽的尷尬情況。
不過由於水餃屬於澱粉類，而泡麵的湯頭含有大量的鈉，加上麵體也是澱粉，如果不想要負擔那麼大的民眾，可以在煮泡麵時加入雞蛋、青菜以及肉片等等，適量的增加配料不僅營養均衡，也能避免在一餐攝取過多的澱粉哦！