洪騰勝親自面試每一位兄弟象球員！陳琦豐感念：他做人很有誠信

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根據《鏡週刊》報導指出，名人堂飯店在疫情期間出現虧損，為了支付員工薪水，洪騰勝陸續向銀行、民間租賃公司借款，累積金額超過3億，甚至還向地下錢莊借錢，據傳金額達到1.2億元。
據了解，名人堂飯店一個月的成本支出就高達2000萬元以上，這也影響不少員工的生計，洪騰勝也因此名聲遭到拖累。
洪騰勝是怎樣的人？ 前兄弟教練陳琦豐感念他
曾任兄弟首席教練的陳琦豐，在當兵前就加入兄弟飯店棒球隊，他還回憶起當初在興安街附近，從宿舍看到兄弟飯店的招牌，來到兄弟飯店「上班」，而他就是洪騰勝親自面試的球員。
陳琦豐透露，「當時就是很簡單的一張桌子跟一張椅子跟洪董面試，每一位球員都要他親自看過，他是我出社會第一個老闆，教了我很多。」
洪騰勝早在1986年就有遠大夢想，他當時就懷到職棒夢，希望中職可以成立，自己也大力奔走，有些球員一開始認為這是「不可能實現」的夢，但洪騰勝找來三商、統一、味全等大企業老闆一起聯手，才真的成立中華職棒。
陳琦豐認為，洪騰勝是很有誠信的人。「他在說任何話都是言出必行，開出的支票，一定會說到做到，很有誠信。」
不過根據媒體報導，洪騰勝因為疑似積欠大筆債務，也讓他在晚年，遇到一些不堪的遭遇。
陳琦豐說：「我們不清楚報導的狀況為何，但我很感念他，因為沒有他在，我就可能早就不打球了，可以說是五子登科，都是因為他，希望他身體健康，或許可以度過難關。」
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