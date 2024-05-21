國小營養午餐爆紅菜！廚媽牌「起司馬鈴薯蒸蛋」 220萬人求食譜
近日國小學校營養午餐界一道料理突然爆紅，原來是高雄市岡山國小廚工媽媽自行發明的「起司馬鈴薯蒸蛋」，雖然最初因賣相不佳沒有引起孩子興趣，但學生試吃之後都驚呼「也太好吃了吧！」全班餐桶立刻被掃光。而該校老師林晉如在臉書上發文分享，竟吸引超過220萬人點閱，不僅有許多人跟風試做，還有大量網友敲碗食譜，意外掀起料理熱潮。
記者賴禹妡／綜合報導
林晉如老師日前在臉書發文，分享校內新的營養午餐菜色「起司馬鈴薯蒸蛋」，她表示當時小朋友一看到都直呼「好噁心，這是什麼？」雖然外觀看不出裡頭到底是蒸蛋還是馬鈴薯泥，但孩子們一裝到碗裡吃進肚，在蒸蛋裡吃到綿密的起司馬鈴薯，立刻覺得驚為天人，每個人都盤底朝天，還有學生吃不夠跑去隔壁班搶食。
而林晉如老師該篇文章竟迅速在網路上爆紅，吸引超過220萬人點閱，許多網友及學校廚工都紛紛敲碗求食譜，「可以直接去岡山國小吃嗎」、「貴校營養午餐可以進軍全國烹飪大賽了」。還有人嘗試在家料理「經過試做試吃後，真的驚為天人。」
對此，林晉如老師又特地詢問岡山國小專業廚工媽媽，並再度發文分享「起司馬鈴薯蒸蛋」食譜。
🟡營養午餐「起司馬鈴薯蒸蛋」料理5步驟
1.馬鈴薯先切絲煮軟，水煮或炒皆可
2.加入鹽、糖調味完成，量自己斟酌
3.馬鈴薯炒軟後，加入打散蛋液蒸煮至全熟，家用可以改電鍋
4.迅速分裝班級餐盒
5.趁熱加入「熟乳酪絲」上蓋，利用熱氣融化乳酪絲。
林晉如老師也直呼「第二道步驟讓我驚嚇，原來蒸蛋還有加糖，難道這是好吃的祕訣？」更透露廚媽是先上網蒐集各種資料，在自家電鍋試做之後，才用學校蒸氣炒菜鍋大量烹調，沒想到成品受到大量歡迎，讓學校午餐團隊相當振奮，給了校內一大鼓勵。