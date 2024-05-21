大聯盟週報Week7／大谷打擊全面進化的秘密　挑戰單季百盜的快腿

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5月16日在洛杉磯的道奇球場，辛辛那提紅人隊22歲迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）單場敲出4支安打、完成4次盜壘成功，到上周為止，他在球隊47場比賽中完成30次盜壘成功，很有機會成為「現代棒球」（1900年以後）第5位達成單季百盜的選手。
對21世紀的大聯盟來說，多明尼加籍迪拉克魯茲絕對可以稱得上是一位橫空出世的天才快腿，2018年被紅人以國際自由球員簽約，簽約金74.25萬美元不算太驚人，去年季中升上大聯盟，在98場出賽就完場35盜，今年在第44場達成30盜，成為1901年以來的第7人。
大聯盟前次單季百盜是37年前聖路易紅雀隊的柯曼（Vince Coleman），他在生涯前3季的1985-87年都突破百盜，與「世界盜壘王」韓德森（Ricky Herderson）都保有3季達百盜的紀錄，另外兩位保有此紀錄的是1974年紅雀隊的布拉克（Lou Brock）、1962年道奇隊的威爾斯（Maury Wills）。
但隨著時代變遷，各種棒球技術與觀念進化之下，盜壘難度越來越高，2018-22年間沒有任何單季50盜的選手，其中在2022年達到最低點，全大聯盟30支球隊中只有邁阿密馬林魚的博提（Jon Berti）超過35盜，全季41盜是1963年之後次數最少的盜壘王。
這種狀況在2023年出現變化，在一些新規，像是壘包加大、投球計時與投出登板的限制下，盜壘難度大減，全季有6位選手達成40盜，包括勇士隊阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）的73盜、運動家魯伊茲（Esteury Ruiz）的67盜與響尾蛇卡洛爾（Corbin Carroll）的54盜。
以目前的進壘來看，迪拉克魯茲在完成162場例行賽後可以達到103次盜壘成功，但他說：「我不去考慮這個，只是出去享受比賽的樂趣，每天努力打球， 不去想關於數字的事。」
大谷翔平的打擊為什麼比以前更猛、更全面？
道奇與紅人4連戰的最後一場，大谷翔平在延長10局下敲出個人本季第一支再見安打，幫助球隊以3比2獲勝，目前他的0.353打擊率、66支安打、0.658長打率與1.080的OPS值（上壘率+長打率）都高居大聯盟第一，上壘率0.423僅次於隊友貝茲（Mookie Betts），13支全壘打獨居國聯首位，就連11次盜壘成功也在大聯盟排第8。
2024年的大谷，火力似乎比往年更猛、更加全面，過去他並不是沒有過純打擊的一年，為什麼今年能夠更加進化？大聯盟官網記者Thomas Harrigan整理了幾個重要的關鍵。
更好的擊球品質：到目前為止，大谷翔平的「出色擊球率」（barrel rate）來到誇張的15.6%，不但高居大聯盟之冠，比個人過去單季最佳的12.2%要高出甚多。以進度來推算，大谷全季的「出色擊球」將來到110次，將打破賈吉（Aaron Judge）在2022年所創下106次Statcast年代（2015年以後）單季紀錄。
註：「出色擊球」（barrel）為「以擊球仰角和初速等條件來看，安打率不低於0.500且長打率至少在1.500之上的擊球」，係Statcast系統啟用後的衍生數據，「出色擊球率」= 出色擊球／打席數
面對非速球球路更加出色：大谷過去在面對變化球與變速球的能力不算差，但比起面對速球仍有一定落差，2021-23年他面對速球、變化球與變速球的wOBA分別是0.447、0.369和0.362。2024年他面對變化球加變速球的wOBA高達0.469，與巴爾的摩金鶯隊的韓德森（Gunnar Henderson）並列大聯盟第一。
註：為wOBA為Weighted On Base Average，係針對各種攻擊面結果的線性加權數據，考慮各種實際狀況，例如不計入故意四壞、失誤上壘加權計算、長打和盜壘以各種加權計算等。公式為((0.72 x 扣除故意四壞的保送) + (0.75 x 觸身球) + (0.90 x 一壘打) + (0.92 x 失誤上壘) + (二壘打 x 2B) + (三壘打 x 3B) + (全壘打 x HR) + (0.25 x 盜壘成功) - (0.50 x 盜壘失敗)) ／打席數
面對好球帶邊緣球的優勢：面對「邊緣球」（edge pitches，為進壘點在好球帶外一顆球距離內的球），大谷翔去在2018-22年的打擊率、長打率和wOBA分別是0.236、0.419和0.303，2023年有所成長，分別是0.300、0.572和0.393，今年球季更加突出，wOBA來到0.432，在所有至少50打席的選手中高居大聯盟第三，僅次於皇家隊裴瑞茲（Salvador Perez）的0.442與老虎隊坎恩（Mark Canha）的0.436。
歷史任務：大谷翔平目前的WAR值（Wins Above Replacement，代表比替代選手所能多貢獻的勝場數）3.1與隊友貝茲並列第一。要知道，WAR是將打擊、投球和守備表現都計算進去的，大谷今年可是只有打擊一項有數據的。
按進度結結算，大谷全季WAR將達到10.7，將寫下1973年美國聯盟採用DH制度後，DH打者的單季新高。
過去的前5高紀錄分別是（球季65%賽事擔任DH）：
馬丁尼茲（Edgar Martinez）1995年：7.0
大谷翔平2023年：6.5
歐提歐（David Ortiz）2007年：6.3
馬丁尼茲（Edgar Martinez）1995年：6.1
海夫納（Travis Hafner）2006年：6.0
洋基法官終於回來了
紐約洋基在主場對芝加哥白襪3連戰的最後一場，「法官」賈吉（Aaron Judge）在5局下敲出2分彈，最終洋基以7比2獲勝，在系列賽橫掃對手。賈吉這一轟是近13場的第7轟，目前13轟與大谷翔平並列全大聯盟第3，OPS值0.980已提升到美聯第2、大聯盟第5。
法官在開季前一個月幾乎都處在低潮中，主場球迷多次看不下去，上場時噓聲不已，5月2日打完算是落在一個低點，打擊率再度掉到2成以下，僅0.197，OPS值0.724，之後狀況慢慢回來，洋基也在他的火力挹注下，超車金鶯2場，以0.688勝率獨居美聯東區首位。
賈吉周日這一轟飛出右外野全壘打牆外，距離僅339呎，這在其他球場恐怕是飛不出去的。但能夠揮出這一擊，難度其實相當高，法官相中白襪先發投手佛雷森（Chris Flexen）所投出外野押好球帶線下緣的卡特球，一棒撈出去。洋基教頭布恩（Aaron Boone）說：「我告訴他『這球只有你能打得出去』，他在揮擊時確實穩住重心，並保留力量在最後爆發，一打出去我就覺得會飛出去，實在讓人印象深刻。」
賈吉在近5場就敲出9支安打，其中有8支是長打，狀況好得驚人，整個5月他的打擊率0.386，OPS值高達1.433。
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