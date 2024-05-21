逃跑不可恥！中捷爆傷人案　醫：別陷入英雄片情節

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談及事發該如何應對，葉啟斌說，不用逼自己去跟犯嫌對話，第一我們手上沒有武器，一個人與對方單挑太危險，不應該做這樣的事情，我們也不具有安撫別人的能力，當下可以逃離，不必有負擔感，千萬不要落入英雄片的劇情。
葉啟斌建議，其實民眾可以注意身邊的人，通常有邏輯可循，例如有些人會開始臉紅脖子粗、講話比較大聲、跟人互動比較沒有界線，踰越人際之間應該有的距離，去做出他想要做的事情，這也隱含這種人的個性比較衝動，對別人不夠尊重也較自我，甚至比較莽撞，遇到這類人可以離遠一點，若發現對方有攜帶凶器，更要盡早呼救，別人或許沒看到，在遠離同時可以盡快找人幫忙，也許可以救更多人。
台劇《我們與惡的距離》中，飾演加害者母親的謝瓊煖悲痛道出「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花個二十年，去養一個殺人犯」，讓許多人鼻酸並反思。
葉啟斌相信，加害者家人也不願這種事情發生，這些家人可能也想阻止，但這些加害別人的人，行為是不可控的，甚至父母可能都是他加害的對象，「這些一線面對的家人，都已經生活在恐懼中，我們又怎樣去責怪他們呢？」
回歸到原點，葉啟斌認為，國家應盡責任，發現這群人出現在社區中，所謂的社區安全網就要通報評估介入，當藥石罔效，法律上是否要制裁矯正，都要各單位通力合作，甚至成立災難醫學部門是迫在眉睫的事情。
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