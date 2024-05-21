大谷翔平突襲短打奏效！道奇教頭只給2分超嚴厲　仍大力讚賞1特質

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本場比賽1局下一人出局，壘上沒有人，大谷翔平擔綱第二棒指定打擊，投手Joe Mantiply還沒將球投出，大谷翔平就堅定的擺出短棒姿勢，點成投手丘前的高彈跳滾地球。
雖然落點不算太過理想，但大谷翔平全力衝向一壘，使得投手Joe Mantiply不得不加速傳向一壘，結果一壘手Christian Walker未能將球接住，大谷翔平跑出內野安打。值得一提得是，根據日本媒體報導，這也是大谷翔平自2022年4月20日後，相隔2年再度點出內野安打。
教練只給短打2分 大力稱讚這特質
賽後談到大谷翔平的突襲短打，道奇總教練Dave Roberts逗趣評價道：「或許只有2分吧，雖然結果是10分。」不過他在後續也給出解釋：「這不算是一個執行很好的短打，但卻證明了他的速度有多快。」因為本次短打落點過於靠近投手，且彈跳也較高、較快，對於投手來說並非難以處理的球。
另外，Dave Roberts也讚賞了大谷翔平的突襲短打選擇，他表示：「大谷在打擊時，注意到響尾蛇的三壘手移防了，所以才選擇短打。」並稱讚道：「我喜歡那些在比賽中能夠思考的球員，而大谷翔平做到這件事了。」
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