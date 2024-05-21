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大谷翔平突襲短打奏效！道奇教頭只給2分超嚴厲　仍大力讚賞1特質

▲大谷翔平突襲短打奏效！道奇教頭只給2分超嚴厲，仍大力讚賞1特質。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平突襲短打奏效！道奇教頭只給2分超嚴厲，仍大力讚賞1特質。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

大谷翔平突襲短打奏效！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今日出戰亞利桑那響尾蛇的比賽，總共3打數僅敲出1支安打，且唯一安打是在首打席採取的突襲短打。不過道奇總教練Dave Roberts似乎對這隻短打不太滿意，笑評只有「2分」但結果來說則是10分，並且指出大谷翔平能夠適時解讀比賽，這一特質相當值得讚賞

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大谷罕見短打　大秀閃電腳程

本場比賽1局下一人出局，壘上沒有人，大谷翔平擔綱第二棒指定打擊，投手Joe Mantiply還沒將球投出，大谷翔平就堅定的擺出短棒姿勢，點成投手丘前的高彈跳滾地球。

雖然落點不算太過理想，但大谷翔平全力衝向一壘，使得投手Joe Mantiply不得不加速傳向一壘，結果一壘手Christian Walker未能將球接住，大谷翔平跑出內野安打。值得一提得是，根據日本媒體報導，這也是大谷翔平自2022年4月20日後，相隔2年再度點出內野安打。

教練只給短打2分　大力稱讚這特質

賽後談到大谷翔平的突襲短打，道奇總教練Dave Roberts逗趣評價道：「或許只有2分吧，雖然結果是10分。」不過他在後續也給出解釋：「這不算是一個執行很好的短打，但卻證明了他的速度有多快。」因為本次短打落點過於靠近投手，且彈跳也較高、較快，對於投手來說並非難以處理的球。

另外，Dave Roberts也讚賞了大谷翔平的突襲短打選擇，他表示：「大谷在打擊時，注意到響尾蛇的三壘手移防了，所以才選擇短打。」並稱讚道：「我喜歡那些在比賽中能夠思考的球員，而大谷翔平做到這件事了。

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