李亦伸專欄／別懷疑！冠軍賽獨行俠vs.溜馬　深度剖析20大理由

山本由伸6.1局好投奪下第5勝！大谷翔平罕見短打　道奇6：4響尾蛇

▲山本由伸先發6.1局失2分，首度投滿百球奪下本季第5勝，大谷翔平罕見短打上壘。（圖／美聯社／達志影像）
▲山本由伸先發6.1局失2分，首度投滿百球奪下本季第5勝，大谷翔平罕見短打上壘。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

洛杉磯道奇日籍強投山本由伸在今（21）日迎來本季第10場先發，面對亞利桑那響尾蛇隊，山本由伸主投6.1局被敲7安，僅失2分，且飆出8次三振。道奇打線在3局下上演「煙火秀」，靠著Enrique Hernandez、Freddie Freeman以及Will Smith灌進6分，最終道奇也以6：4擊敗響尾蛇，山本由也拿下本季的第5場勝投。值得一提的是，大谷翔平本場3打數1安打，且唯一的安打是罕見的執行突襲短打，所跑出的內野安打

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山本由伸率先失分　打線轟炸反擊

山本由伸前2局雖被敲出安打，但沒有失分，在3局上被響尾蛇攻佔上一、二壘後，Joc Pederson敲出帶有1分打點的適時安打，響尾蛇率先搶下分數。然而，道奇打線立馬還以顏色，3局下先是Enrique Hernandez敲出追平比分的陽春砲，接著「自由人」Freddie Freeman更擊出一發滿貫砲，重砲捕手Will Smith則「背靠背」補上一發陽春彈，當局結束道奇以6：1領先。

道奇維持5分領先直到第6局結束，第7局山本由伸續投，遭遇得點圈有人危機，再被本場棒子火燙的Kevin Newman敲出帶有1分打點的安打，丟掉本場第2分，隨後下場休息。

牛棚驚險守勝　大谷翔平罕見短打

響尾蛇打線在8局持續發起反攻，Lourdes Gurriel Jr.、Jake McCarthy也不甘示弱的敲出「背靠背」全壘打，最終道奇牛棚Daniel Hudson在9局上成功關門，幫助道奇以6：4奪下勝利，而山本由伸也收下本季第5勝

本場山本由伸主投6.1局，用球數來到本季最多的100球，總共被敲7支安打失2分，奪8次三振為本季第二多，目前賽季防禦率下修到3.17，總計先發投出5勝1敗。

另一方面，日籍「二刀流」球星大谷翔平則是3打數僅敲出1支安打，並且是在首打席罕見的擺出突襲短打，並靠著腳程讓投手處理不及，形成內野安打，目前賽季打擊率仍維持在高水準的3成53。


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