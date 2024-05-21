李亦伸專欄／別懷疑！冠軍賽獨行俠vs.溜馬　深度剖析20大理由

黃勇傳明召開記者會說明債務問題！統一獅主帥林岳平：我也想知道

統一獅未來之星內野手黃勇傳，傳出債務問題，遭球團解約，明天將召開記者會說明。（圖／取自黃勇傳FB）
統一獅未來之星內野手黃勇傳，傳出債務問題，遭球團解約，明天將召開記者會說明。（圖／取自黃勇傳FB）

記者吳政紘/台北報導

統一7-ELEVEn獅今（21）日在天母球場以5:0完封味全龍隊，順利中斷2連敗，賽後總教練林岳平被問到黃勇傳將於明天透過經紀公司召開記者會，解釋近期的謎團，林岳平說：「很好啊，我也想知道他說什麼，我希望他把過程講出來，希望他真正表達自己的想法。」黃勇傳才在上週被獅隊開除，經過一週的時間沈澱，他改由新的經紀公司表達心情，也將首度出面說明財務危機狀況。

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黃勇傳多次請假未到　林靖凱韌帶斷裂報銷

5月15日獅隊黃勇傳由於因個人財務問題，以及多次請假未到等，違反球隊內部紀律，加上先前受傷的林靖凱確認左膝前十字韌帶撕裂，需要開刀治療，本季提前報銷，讓獅隊戰力大幅削弱。

獅隊領隊蘇泰安表示，之前給了黃勇傳多次機會，但他依舊未報到，二軍人手不夠，造成獅隊戰力有點損傷，上週對戰台鋼雄鷹，吞下二連敗。

勝騎士7局好投　狂飆8次三振

獅隊今天由勝騎士主投7局無失分，狂飆8次三振，拿下勝投，目前位居三振、勝投雙冠王，林岳平表示：「他的表現跟去年差不多，依舊是很好，主要去年球季他去韓國後被釋出，我們也擔心他有傷。」

獅隊打線首局就狙擊王維中，首局陳重廷適時安打先馳得點，加上潘傑楷也在4局開轟，獅隊在5局由陳重廷敲出高飛犧牲打追加分數，9局又由林安可擊出中外野安打，最終以5分差贏球。

勝騎士則說，「今天雖然因雨還有因為一些小蟲干擾，但我還是按照我的計畫去投，很開心可以確實完成我的計畫。」而他也說，不會特別去想未來是否要回到韓職，「那不是我可以控制的」，但他唯一的想法，還是希望幫獅隊奪冠，打進總冠軍賽。

至於是否擔心勝騎士被韓國球探看上？林岳平說：「應該不會，但有我們也是祝福他，或是其他的球團有興趣。」

黃勇傳事件影響　林岳平怎麼看？

黃勇傳上週未報到，被獅隊開除，預計在本週三召開記者會，本人親自說明，並且獅隊多次問他欠款原因，他也不說明，因此連林岳平也很好奇狀況。

黃勇傳其實悄悄換了經紀公司，並且跟前經紀公司解約，林岳平知道後說：我也想知道他說什麼，我希望他把過程講出來，希望他真正表達自己的想法。」

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