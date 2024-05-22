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拿坡里殺紅眼！大披薩199元任選　炸雞桶「買一送一」：每塊25元

▲拿坡里殺紅眼，任選大披薩、5塊炸雞都199元；8塊酷滋炸雞桶「買一送一」，換算下來「每塊炸雞才25元」超便宜。5月30日Popeyes炸雞台灣一號店開幕「免費請吃炸雞」優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里殺紅眼，任選大披薩、5塊炸雞都199元；8塊酷滋炸雞桶「買一送一」，換算下來「每塊炸雞才25元」超便宜。5月30日Popeyes炸雞台灣一號店開幕「免費請吃炸雞」優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

報稅季5月底不吃土！拿坡里殺紅眼，披薩店、炸雞專賣店都有優惠，任選大披薩、5塊炸雞都「只要199元」；「8塊酷滋炸雞桶」「買一送一」，換算下來「每塊炸雞才25元」超便宜，最新好康菜單一次整理告訴你。5月30日即將迎接「美國最強炸雞Popeyes」台灣一號店開幕，首三日只要消費「免費請吃炸雞」，加入官方LINE好友還能送吃秘製比司吉等私房副食，開幕優惠全整理。

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📌拿坡里殺紅眼！任選口味「大披薩只要199元」！炸雞桶「買一送一」每塊25元
「拿坡里披薩・炸雞」2024年中慶，5月23日至6月5日連續14天，外帶或內用「大披薩口味任選」特價只要199元（原價369元）；外帶或內用「5塊炸雞特價也199元」（原價290元）。5月23日至5月24日首二日還加碼，拿出身分證件只要姓名對中「拿、坡、里」任1字，到門市消費任一大披薩或炸雞，加價1元爽喝「可口可樂1250ml乙瓶」。

而拿坡里炸雞專賣店即日起至6月5日，8塊酷滋炸雞桶也有「買一送一」399元優惠（原價800元），每桶包含6塊滋汁腿排＋2隻酷樂雞腿，吃得到新鮮炸製的香脆微辣滋味，換算下來等於爽吃炸雞「買8送8」！每塊炸雞只要25元有夠划算。

▲拿坡里隱藏優惠被挖出！「6塊炸雞桶」199元、2桶389元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里殺紅眼！任選口味「大披薩只要199元」！炸雞桶「買一送一」每塊25元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌Popeyes炸雞5/30開幕！「免費吃炸雞」4大優惠
Popeyes炸雞台灣一號店即將於5月30日開幕！插旗台北車站南陽商圈的中正區許昌街，地點超方便就位於新光三越站前百貨後方。開幕祭出「免費吃炸雞」等4大優惠。
◾️5月30日至6月1日開幕首三日，天天前50名消費者「免費請吃炸雞」
◾️前20名再加贈「Popeyes特製潮流手機掛繩組」
◾️只要加入官方LINE帳號，首三日購買個人或多人套餐，還可獲贈每日限量500份的必吃副食，第一日：私房秘製比司吉、第二日：肯瓊裹漿脆脆薯條、第三日：清香馥郁四季春
◾️而且LINE好友綁定會員還能再享「香炸布朗尼」小點兌換券。提醒大家，優惠活動每位消費者每日至多各獲得一份，贈完為止。

▲POPEYES近日傳出即將來台灣展店的消息，據悉將於今年第二季在台北市中正區開立首間門市。（圖／翻攝自「POPEYES」臉書粉專）
▲Popeyes炸雞台灣一號店5月30日開幕，祭出「免費吃炸雞」4大優惠。（圖／翻攝自「POPEYES」臉書粉專）

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