Popeyes炸雞「台北許昌店面」曝光！地點方便　開幕限量禮搶先看

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Popeyes炸雞台灣一號店座落於台北車站南陽商圈，《NOWnews今日新聞》記者循著地址、找到Popeyes台北許昌街店面，地點就位在門口有捷運站、公車停靠處的新光三越站前百貨後方，地理位置超方便！
雖然目前Popeyes店面先以封板遮擋，不過封板上印有大大的罪惡美食「爽脆炸雞」、「
📌5月30日Popeyes正式開幕4大優惠！
◾️5月30日至6月1日開幕首三日，天天前50名消費者「免費請吃炸雞」
◾️前20名再加贈「Popeyes特製潮流手機掛繩組」
◾️只要加入官方LINE帳號，首三日購買個人或多人套餐，還可獲贈每日限量500份的必吃副食，第一日：私房秘製比司吉、第二日：肯瓊裹漿脆脆薯條、第三日：清香馥郁四季春
◾️而且LINE好友綁定會員還能再享「香炸布朗尼」小點兌換券。提醒大家，優惠活動每位消費者每日至多各獲得一份，贈完為止。
📌開幕限量好禮「Popeyes特製潮流手機掛繩組」搶先看
Popeyes開幕早鳥客不只有機會吃到「免費炸雞」，還能獲得「Popeyes特製潮流手機掛繩組」，明亮橘繩搭配黑色鎖扣與Popeyes墊片的設計，看起來相當搶眼。相信還將陸續曝光其他週邊商品，鐵粉們可以好好期待。
📌想吃「Popeyes」卻還不會唸嗎？官方認證發音
別到臨櫃點餐才發現自己根本不會念Popeyes！想吃最強炸雞先來學學怎麼唸，官方認證Popeyes發音為「ㄆㄚ ㄆㄞˇ ㄙ˙」，多念幾次就學會囉。
Popeyes 許昌店
地址：台北市中正區許昌街 30 號 1 樓
時間：10:00-22:00
5月30日開幕當天11:00開始營業
Popeyes正式開幕前，炸雞控先吃吃其他炸雞優惠解解饞，橋村炸雞歡慶開啟Uber Eats外送支援，台北101店、板橋環球店推出「買一送一」好康；拿坡里炸雞「買8送8」搶攻畢業季商機，5月肉肉控必吃優惠一次看。