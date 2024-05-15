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Popeyes炸雞「台北許昌店面」曝光！地點方便　開幕限量禮搶先看

▲台灣Popeyes炸雞插旗中正區台北車站南陽商圈，「台北許昌街店面」封板模樣曝光。開幕不只「免費吃炸雞」、手機掛繩組禮物搶先開箱。想吃「Popeyes」還不會唸嗎？官方認證發音曝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣Popeyes炸雞插旗中正區台北車站南陽商圈，「台北許昌街店面」封板模樣曝光。開幕不只「免費吃炸雞」、手機掛繩組禮物搶先開箱。想吃「Popeyes」還不會唸嗎？官方認證發音曝。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

大家急著朝聖的台灣Popeyes炸雞一號店，插旗台北車站南陽商圈的中正區，「台北許昌街店面」封板模樣曝光，地點超方便就位於新光三越站前百貨後方。開幕不只可以「免費吃炸雞」，將限量送出的「Popeyes特製潮流手機掛繩組」也搶先實品開箱。想吃「Popeyes」卻還不會唸嗎？官方認證發音一次告訴你。

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📌Popeyes「台北許昌街店面」曝光
Popeyes炸雞台灣一號店座落於台北車站南陽商圈，《NOWnews今日新聞》記者循著地址、找到Popeyes台北許昌街店面，地點就位在門口有捷運站、公車停靠處的新光三越站前百貨後方，地理位置超方便！

▲「美國最強炸雞Popeyes」台灣一號店確定5月30日開幕，正式插旗北車商圈中正區許昌街，首三日消費「免費請吃炸雞」，加LINE好友送吃秘製比司吉等私房副食，開幕4大優惠一次整理。（圖／Popeyes提供）
▲「美國最強炸雞Popeyes」台灣一號店確定5月30日開幕。（圖／Popeyes提供）
雖然目前Popeyes店面先以封板遮擋，不過封板上印有大大的罪惡美食「爽脆炸雞」、「布里歐雞腿堡」的模樣，看上去相當誘人，路過的民眾都忍不住多看兩眼，還遇到粉絲經過趕緊停下來拍照留念。

▲Popeyes「台北許昌街店面」封板模樣曝光。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Popeyes「台北許昌街店面」封板模樣曝光。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Popeyes許昌店地圖。（圖／翻攝自Popeyes Taiwan FB）
▲Popeyes許昌店地圖。（圖／翻攝自Popeyes Taiwan FB）
📌5月30日Popeyes正式開幕4大優惠！
◾️5月30日至6月1日開幕首三日，天天前50名消費者「免費請吃炸雞」
◾️前20名再加贈「Popeyes特製潮流手機掛繩組」
◾️只要加入官方LINE帳號，首三日購買個人或多人套餐，還可獲贈每日限量500份的必吃副食，第一日：私房秘製比司吉、第二日：肯瓊裹漿脆脆薯條、第三日：清香馥郁四季春
◾️而且LINE好友綁定會員還能再享「香炸布朗尼」小點兌換券。提醒大家，優惠活動每位消費者每日至多各獲得一份，贈完為止。

▲Popeyes的雞快要孵好了！（圖／記者蕭涵云攝）
▲Popeyes的雞快要孵好了！（圖／記者蕭涵云攝）
📌開幕限量好禮「Popeyes特製潮流手機掛繩組」搶先看
Popeyes開幕早鳥客不只有機會吃到「免費炸雞」，還能獲得「Popeyes特製潮流手機掛繩組」，明亮橘繩搭配黑色鎖扣與Popeyes墊片的設計，看起來相當搶眼。相信還將陸續曝光其他週邊商品，鐵粉們可以好好期待。

▲Popeyes特製潮流手機掛繩組。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Popeyes特製潮流手機掛繩組。（圖／記者蕭涵云攝）
📌想吃「Popeyes」卻還不會唸嗎？官方認證發音
別到臨櫃點餐才發現自己根本不會念Popeyes！想吃最強炸雞先來學學怎麼唸，官方認證Popeyes發音為「ㄆㄚ ㄆㄞˇ ㄙ˙」，多念幾次就學會囉。
Popeyes 許昌店
地址：台北市中正區許昌街 30 號 1 樓
時間：10:00-22:00
5月30日開幕當天11:00開始營業

▲板橋「橋村炸雞」又有新餐點，還聯名韓劇《模範計程車2》推週邊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲橋村炸雞歡慶開啟外送服務，祭出「買一送一」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
Popeyes正式開幕前，炸雞控先吃吃其他炸雞優惠解解饞，橋村炸雞歡慶開啟Uber Eats外送支援，台北101店、板橋環球店推出「買一送一」好康；拿坡里炸雞「買8送8」搶攻畢業季商機，5月肉肉控必吃優惠一次看。

迎戰Popeyes！橋村炸雞買一送一　拿坡里炸雞「買8送8」攻畢業季

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