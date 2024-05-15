迎戰Popeyes！橋村炸雞買一送一 拿坡里炸雞「買8送8」攻畢業季
美國最強炸雞Popeyes台灣一號店確定5月30日開幕，將在台北車站南陽街商圈中正區許昌街，連續3天「免費請吃炸雞」。速食業者也紛紛祭出優惠迎戰，橋村炸雞歡慶開啟Uber Eats外送支援，台北101店、板橋環球店推出「買一送一」好康；拿坡里炸雞「買8送8」搶攻畢業季商機，5月優惠一次看。
記者蕭涵云/綜合報導
📌橋村炸雞「買一送一」！歡慶Uber Eats外送支援
在台灣引爆排隊人潮的橋村炸雞，總算開通外送支援服務，即日起至5月21日，於外送平台Uber Eats訂餐，台北101店、板橋環球店，可享指定餐點「橋村雞塊＋QQ地瓜球」買一送一，原價129元的組合，換算下來一套現在只要65元好划算。
📌拿坡里炸雞「買8送8」！搶攻畢業季商機
迎接畢業季祝福學生優惠，拿坡里炸雞專賣店即日起至6月5日，「8塊酷滋炸雞桶」可享「買一送一」399元優惠（原價$800元），每桶包含6塊滋汁腿排＋2隻酷樂雞腿，吃得到新鮮炸製的香脆微辣滋味，快揪同窗好友一起爽吃炸雞「買8送8」。
使用三商i美食卡還有會員限定優惠！憑APP可用3點領取優惠券，2桶「8塊酷滋炸雞桶」再省10元、只要389元，即日起至6月5日開放領券，可兌換至6月10日大方。
📌Popeyes「免費請吃炸雞」！5/30開幕4大優惠
美國最強炸雞Popeyes總算來台灣，插旗台北車站南陽街商圈中正區許昌街，秘製肯瓊香料醃漬的「爽脆炸雞」及「布里歐雞腿堡」都吃得到！
Popeyes許昌店5月30日至6月1日開幕首三日，天天前50名消費者「免費請吃炸雞」；前20名再加贈「Popeyes特製潮流手機掛繩組」；只要加入官方LINE帳號，首三日購買個人或多人套餐，還可獲贈每日限量500份的必吃副食，第一日：私房秘製比司吉、第二日：肯瓊裹漿脆脆薯條、第三日：清香馥郁四季春；而且LINE好友綁定會員還能再享「香炸布朗尼」小點兌換券。提醒大家，優惠活動每位消費者每日至多各獲得一份，贈完為止。
Popeyes 許昌店
地址：台北市中正區許昌街 30 號 1 樓
時間：10:00-22:00
5月30日開幕當天11:00開始營業