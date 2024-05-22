獨家／楊祐寧《花兒與少年》疑似走光！竟非第一次　經紀人回應了

歐弟認愛新歡再當爸！回顧情史　前妻鄭雲燦離婚再尬陳昊森周湯豪

▲歐弟（右圖左）認愛新歡、3度當爸，前妻鄭雲燦（右圖右）粉絲變老婆，離婚後與陳昊森、周湯豪傳緋聞，桃花完全不輸歐弟。（圖／歐漢聲微博）
▲歐弟（右圖左）認愛新歡、3度當爸，前妻鄭雲燦（右圖右）粉絲變老婆，離婚後與陳昊森、周湯豪傳緋聞，桃花完全不輸歐弟。（圖／歐漢聲微博）

記者黃雅琪／綜合報導

藝人歐漢聲（歐弟）離婚3年，今（22）日爆出3度當爸喜訊，他透過經紀人認愛未婚新歡，並證實女方已懷孕。歐弟曾與女星安于晴傳過緋聞，但最知名的情史仍是從粉絲變老婆（現為前妻）的鄭雲燦，從中國大陸嫁來台灣的她，先後還與陳昊森、周湯豪傳過緋聞，顯見「重慶妹子」收服男神很有手段。

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▲鄭雲燦與歐弟婚姻維持6年畫下句點。（圖 / 歐弟微博）
▲鄭雲燦與歐弟婚姻維持6年畫下句點。（圖 / 歐弟微博）
超級狂粉勇敢追愛成功　鄭雲燦嫁偶像歐弟變夫妻

歐弟如今3度當爸，過往情史也再被挖出來！曾任職於中國大陸北京廣告公司創意總監、兼職平面模特兒的鄭雲燦，是歐弟的超級粉絲，她曾透過知名製作人林仕鵬向歐弟要電話，但被以個人隱私為由拒絕，後來兩人在微博聯繫上，進而交往結婚，婚後誕下2名寶貝女兒，無奈維持6年的婚姻，最終仍宣告結束。

離婚歐弟後桃花超級旺　鄭雲燦開約陳昊森、周湯豪

來自中國大陸重慶的鄭雲燦是一名女強人，傳出為了歐弟遠嫁台灣、拋售當地房產，來台後改經營網拍服飾事業。熱愛研究跑車、重機的鄭雲燦，不僅成功嫁給偶像歐弟，離婚後先是被拍到與「鮮肉男星」陳昊森騎重機約會，接著又爆出多次約會男神周湯豪，桃花相當旺。

歐弟離婚2年爆出新歡　拜見女星安于晴父母親

其實歐弟與鄭雲燦離婚2年後，也曾與女星安于晴爆出緋聞，兩人被目擊到一起現身知名大飯店，替安于晴父親慶祝60歲大壽，歐弟更在壽宴上展現主持功夫、逗樂現場賓客。不過，安于晴事後否認交往傳聞，強調兩人只是一起經營面膜品牌的合夥關係。

經紀人證實交往近1年　腹中懷女娃還沒登記結婚

如今歐弟結交新歡，根據《三立新聞網》報導，歐弟經紀人回應兩人確實在交往中，透露女方是圈外人，和歐弟的女兒們都相處愉快，由於歐弟對這段戀情很低調，因此很少對外提到這部分，經紀人透露，他們已經交往快一年時間，女方肚子裡的寶寶是女生，但兩人目前還沒有登記，至於預產期是何時？經紀人表示歐弟目前還沒打算透露。

▲陳昊森被拍到與歐弟前妻鄭雲燦約會。（圖 / 陳昊森臉書、IG）
▲陳昊森（左）曾被拍到與歐弟前妻鄭雲燦約會。（圖 / 陳昊森臉書、IG）
▲周湯豪（左）與歐弟前妻鄭雲燦被直擊一起在東區吃火鍋，關係不言可喻。（圖／翻攝周湯豪、鄭雲燦IG）
▲周湯豪（左圖）與歐弟前妻鄭雲燦，曾被直擊一起在東區吃火鍋。（圖／翻攝周湯豪、鄭雲燦IG）
▲安于晴的泳衣剪裁大膽。（圖／安于晴IG）
▲安于晴曾與歐弟傳過緋聞。（圖／安于晴IG）

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