歐弟認愛新歡再當爸！回顧情史　前妻鄭雲燦離婚再尬陳昊森周湯豪

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歐弟如今3度當爸，過往情史也再被挖出來！曾任職於中國大陸北京廣告公司創意總監、兼職平面模特兒的鄭雲燦，是歐弟的超級粉絲，她曾透過知名製作人林仕鵬向歐弟要電話，但被以個人隱私為由拒絕，後來兩人在微博聯繫上，進而交往結婚，婚後誕下2名寶貝女兒，無奈維持6年的婚姻，最終仍宣告結束。
離婚歐弟後桃花超級旺 鄭雲燦開約陳昊森、周湯豪
來自中國大陸重慶的鄭雲燦是一名女強人，傳出為了歐弟遠嫁台灣、拋售當地房產，來台後改經營網拍服飾事業。熱愛研究跑車、重機的鄭雲燦，不僅成功嫁給偶像歐弟，離婚後先是被拍到與「鮮肉男星」陳昊森騎重機約會，接著又爆出多次約會男神周湯豪，桃花相當旺。
歐弟離婚2年爆出新歡 拜見女星安于晴父母親
其實歐弟與鄭雲燦離婚2年後，也曾與女星安于晴爆出緋聞，兩人被目擊到一起現身知名大飯店，替安于晴父親慶祝60歲大壽，歐弟更在壽宴上展現主持功夫、逗樂現場賓客。不過，安于晴事後否認交往傳聞，強調兩人只是一起經營面膜品牌的合夥關係。
經紀人證實交往近1年 腹中懷女娃還沒登記結婚
如今歐弟結交新歡，根據《三立新聞網》報導，歐弟經紀人回應兩人確實在交往中，透露女方是圈外人，和歐弟的女兒們都相處愉快，由於歐弟對這段戀情很低調，因此很少對外提到這部分，經紀人透露，他們已經交往快一年時間，女方肚子裡的寶寶是女生，但兩人目前還沒有登記，至於預產期是何時？經紀人表示歐弟目前還沒打算透露。
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