歐弟離婚3年勾長髮孕肚女泡湯！經紀人證實「3度當爸」：還沒登記

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歐弟先前出席記者會，被問及身邊有沒有新對象，表示光是照顧孩子就夠忙了，「隨緣啦，離過婚又更難了 」，當時他坦言還是會為了孩子隔週和前妻鄭雲燦聯絡，由於去年（2023）被拍到喝醉後和一名短髮辣妹過從甚密，被問到相關話題，他也否認身邊出現新歡的消息，直接打哈哈帶過：「那個我不認識欸，喝太醉了」，如今終於傳出喜訊。
據《周刊王CTWANT》報導，歐弟日前和一名挺著孕肚的長髮女子同進出，開車帶女方和姐姐去泡湯，沿途姐弟倆對長髮女子都呵護有加，下午回到歐弟家中後，女方又駕車出門，到小學接了歐弟女兒後再度返家，已經宛如女主人之姿，不但能夠自由進出歐弟家中，和他的家人也互動熱絡。
經紀人證實交往近1年 腹中懷女娃還沒登記結婚
據《三立新聞網》報導，歐弟經紀人回應，兩人確實在交往中，透露女方是圈外人，和歐弟的女兒們都相處愉快，由於歐弟對這段戀情很低調，因此很少對外提到這部分，經紀人透露，他們已經交往快一年時間，女方肚子裡的寶寶是女生，但兩人目前還沒有登記，至於預產期是何時？經紀人表示歐弟目前還沒打算透露。
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