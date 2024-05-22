獨家／楊祐寧《花兒與少年》疑似走光！竟非第一次　經紀人回應了

歐弟離婚3年勾長髮孕肚女泡湯！經紀人證實「3度當爸」：還沒登記

▲歐弟和鄭雲燦離婚3年，身邊終於出現長髮新歡，女方還疑似懷孕，他也透過經紀人認愛，承認「要3度當爸了」。（圖 / 歐弟IG）
▲歐弟和鄭雲燦離婚3年，身邊終於出現長髮新歡，女方還疑似懷孕，他也透過經紀人認愛，承認「要3度當爸了」。（圖 / 歐弟IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

歐漢聲（歐弟）2021年結束和鄭雲燦的6年婚姻，2人育有2女。他前陣子被問及感情狀況，只表示將重心放在事業及孩子身上，沒想到如今卻被拍到身邊多了位長髮女子陪伴，女方還疑似挺著約5個月大的孕肚，和歐弟家人互動熱絡一起去泡湯。對此，歐弟也透過經紀人回應證實認愛：「交往快一年，肚裡寶寶是小女生，但還沒登記。」

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去年才傳出喝醉摟妹　如今認愛證實3度當爸

歐弟先前出席記者會，被問及身邊有沒有新對象，表示光是照顧孩子就夠忙了，「隨緣啦，離過婚又更難了 」，當時他坦言還是會為了孩子隔週和前妻鄭雲燦聯絡，由於去年（2023）被拍到喝醉後和一名短髮辣妹過從甚密，被問到相關話題，他也否認身邊出現新歡的消息，直接打哈哈帶過：「那個我不認識欸，喝太醉了」，如今終於傳出喜訊。

據《周刊王CTWANT》報導，歐弟日前和一名挺著孕肚的長髮女子同進出，開車帶女方和姐姐去泡湯，沿途姐弟倆對長髮女子都呵護有加，下午回到歐弟家中後，女方又駕車出門，到小學接了歐弟女兒後再度返家，已經宛如女主人之姿，不但能夠自由進出歐弟家中，和他的家人也互動熱絡。

經紀人證實交往近1年　腹中懷女娃還沒登記結婚

據《三立新聞網》報導，歐弟經紀人回應，兩人確實在交往中，透露女方是圈外人，和歐弟的女兒們都相處愉快，由於歐弟對這段戀情很低調，因此很少對外提到這部分，經紀人透露，他們已經交往快一年時間，女方肚子裡的寶寶是女生，但兩人目前還沒有登記，至於預產期是何時？經紀人表示歐弟目前還沒打算透露。

▲（圖／NOWnews拍攝）
▲歐弟先前出席記者會，回應自己的感情狀態，直言身邊沒有對象。（圖／NOWnews資料照）
▲鄭雲燦與歐弟婚姻維持7年畫下句點。（圖 / 歐弟微博）
▲歐弟和鄭雲燦結婚6年，離婚後感情狀況成謎，如今終於認愛圈外女友。（圖 / 歐弟微博）

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