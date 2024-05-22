房價太高！台北市10年21萬人出逃　這1都「人沒來」房價卻漲近9成

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根據內政部統計，桃園、台中2014~2023年淨遷入人口累計分別達19萬7322、10萬2824人，位居六都冠亞軍。而台北、高雄則為六都中，唯二10年來淨遷入人口達到負數的城市，其中北市更遷出逾21萬人。
年輕人與換屋族都買不起，北市人口持續外移
賴志昶分析，北市受高房價所困，不僅是首購年輕族群難以移入，不少中高年齡層族群若想換屋，大多也換不回北市，僅仍選擇新北或桃園，房價長久處於高檔，人口外移趨勢難解；此外，近年來機場捷運、TPASS等議題炒熱，大台北交通機能逐漸健全，外縣市親民的房價，也讓人口持續外移。
至於桃園、台中能成為人口成長的績優生，前者主要受益親民房價，磁吸「脫北者」移入；而後者則為科技業聚落的後起之秀，且近期重劃區議題濃厚，受到中部其他縣市購屋者青睞。
人沒來但錢來了，南二都房價漲勢驚人
另比較實價登錄資料，10年來房價漲幅以台南、高雄等南二都位居冠亞軍，而南二都近10年的人口遷移人數則是相對少數，住商機構高屏澎區協理林祺博分析，南部各縣市常因就業機會與房價變動，而人口互相遷移成長，不過綜觀房價發展，無庸置疑漲幅為六都之冠。
主要原因有二，一是南二都過去房價長期處於低檔，房價維持一字頭許久，因此相對漲幅空間大；二是南二都近期吸引高科技產業進駐，帶動經濟發展之虞，也為區域帶來高收入的科技新貴移入，因此雖說兩都成為金流的強力磁鐵，進而推升在地房市發展前景。