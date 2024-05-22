歐漢聲又當爸！曾「模仿張學友」失去自己　接《原子少年2》翻紅

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歐漢聲入行前為一圓歌手夢，揣摩張學友唱腔，1995年在綜藝節目模仿歌神一炮而紅，以台版「四大天王」男團出道，解散後再和羅志祥（小豬）以雙人團體「羅密歐」活動，同時期主持遊戲節目《旗開得勝》，與胡瓜結為師徒。之後，歐漢聲脫離師父庇蔭，接下多檔綜藝節目，豎立個人風格，2012年以《超級模王大道》勇奪金鐘獎，同時他也在大陸主持界嶄露頭角，不過後來因為「限娛令」影響而回國，專注台灣事業。
驚覺不模仿就不會唱歌 花數年找回自己的特色
憑模仿天賦走紅的歐漢聲，曾經習慣唱誰的歌，就要學該位歌手的聲音，直到某天突然意識到自己是否不模仿就不會唱歌，驚覺已經沒有自我特色，讓歐漢聲深受打擊，「沒料到，我吃飯的傢伙竟然變成束縛我的枷鎖」，只好再花數年時間找回本身的嗓音，熱愛唱歌的他，後來如願發行個人專輯。
歌壇成就被製作人看重 接下《原子少年2》導師
近年，歐漢聲不僅接連主持《超級模王大道2》、《綜藝大熱門》等節目，過去樂壇的閱歷也被看中，去年以見證人身分錄製女團選秀《未來少女》，今年更以正式導師之姿受邀擔任男團選秀《原子少年2》星際導師，如今離婚3年的他踏入第二段婚姻，也投入繁忙的工作，愛情事業都很安穩，令好友和粉絲替他開心。
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