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歐漢聲又當爸！曾「模仿張學友」失去自己　接《原子少年2》翻紅

▲歐漢聲因為模仿張學友一度失去自我，心情、事業面臨低潮，而今接下未播先轟動的《原子少年2》，聲勢回溫。（圖／踢帕娛樂提供）
▲歐漢聲因為模仿張學友一度失去自我，心情、事業面臨低潮，而今接下未播先轟動的《原子少年2》，聲勢回溫。（圖／踢帕娛樂提供）

記者楊穎軒／綜合報導

44歲歐漢聲（歐弟）2021年8月宣布和陸籍老婆鄭雲燦結束6年婚姻，近日被拍到與一名懷孕約5個月的長髮女子互動親暱，今（22）日透過經紀人認愛，證實將迎來第三個女兒。歐漢聲感情開啟新篇章，事業也逐漸有起色，當年靠模仿張學友走紅卻也失去自我，曾經進軍對岸再回台灣發展，如今工作穩定，獲邀在萬眾矚目的節目《原子少年2》擔任導師，人生歷經跌宕起伏，歐漢聲冷暖自知。

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學張學友唱腔脫穎而出　拜師胡瓜後勇奪金鐘獎

歐漢聲入行前為一圓歌手夢，揣摩張學友唱腔，1995年在綜藝節目模仿歌神一炮而紅，以台版「四大天王」男團出道，解散後再和羅志祥（小豬）以雙人團體「羅密歐」活動，同時期主持遊戲節目《旗開得勝》，與胡瓜結為師徒。之後，歐漢聲脫離師父庇蔭，接下多檔綜藝節目，豎立個人風格，2012年以《超級模王大道》勇奪金鐘獎，同時他也在大陸主持界嶄露頭角，不過後來因為「限娛令」影響而回國，專注台灣事業。

▲歐漢聲曾經是綜藝節目、大型典禮和活動的主持人首選。（圖／NOWnews資料照）
▲歐漢聲曾經是綜藝節目、大型典禮和活動的主持人首選。（圖／NOWnews資料照）
驚覺不模仿就不會唱歌　花數年找回自己的特色

憑模仿天賦走紅的歐漢聲，曾經習慣唱誰的歌，就要學該位歌手的聲音，直到某天突然意識到自己是否不模仿就不會唱歌，驚覺已經沒有自我特色，讓歐漢聲深受打擊，「沒料到，我吃飯的傢伙竟然變成束縛我的枷鎖」，只好再花數年時間找回本身的嗓音，熱愛唱歌的他，後來如願發行個人專輯。

歌壇成就被製作人看重　接下《原子少年2》導師

近年，歐漢聲不僅接連主持《超級模王大道2》、《綜藝大熱門》等節目，過去樂壇的閱歷也被看中，去年以見證人身分錄製女團選秀《未來少女》，今年更以正式導師之姿受邀擔任男團選秀《原子少年2》星際導師，如今離婚3年的他踏入第二段婚姻，也投入繁忙的工作，愛情事業都很安穩，令好友和粉絲替他開心。

▲歐漢聲（上圖）、健志加入《原子少年2》導師陣容。（圖／踢帕娛樂提供）
▲歐漢聲受邀加入《原子少年2》導師陣容。（圖／踢帕娛樂提供）
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