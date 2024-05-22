林岳平北上比賽不想多談黃勇傳！已盡全力挽回：惋惜等不到他出現

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統一今日作客味全龍，天母球場賽前降下微微小雨，針對黃勇傳在下午召開的記者會，賽前總教練林岳平受訪表示：「針對完整狀況，球團已經都做說明了，不會再多談。」不過關於黃勇傳所描述欠債的細節內容是否真實，林岳平回應道：「其實實情和自身所知的相差不大。」
同時，他也感性提到：「不論是球團、前經紀公司或所有球隊裡的人，都想要幫助他，並且真的都做了很大的努力，但就是等不到他回來的那一刻，所以最終只好把他開除。」
關於選手個人的財務問題，餅總認為在進入球團的時候，球團方其實就已經給予了應該具備的常識，而選手選擇要如何去應對他個人的生涯，那是他個人的選擇。
葉君璋感嘆 有些事不是總教練能決定
另外，針對其他5球團是否願意吸收黃勇傳？《NOWnews今日新聞》記者也訪問到了味全的總教練葉君璋，他表示沒有觀看黃勇傳在下午召開的記者會，也不太清楚內容。先前在黃勇傳遭到統一球團開除時，葉君璋曾稱讚黃勇傳是個不錯的選手，但對於個人私事不清楚，如今在談及此事，葉君璋則表示：「有些事不是總教練這個層級能決定的。」
對於黃勇傳記者會，富邦悍將總教練陳金鋒表示：「我沒有看，這要問高層，還要了解他的狀況，所以不知道之後的狀況。」