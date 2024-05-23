扛40年房貸負債買房好傻？達人揭房貸「1特性」　借愈久賺愈多

我是廣告 請繼續往下閱讀
錢會因通膨愈變愈薄 債務也會貶值
買房是負債還是投資？蔣哥認為，負債分好的債跟不好的債，例如台積電跟銀行融資2000億設廠，它也是負債，要去賺錢就是好的負債。再來，他強調，更重要的是債也會隨通膨而貶值，這也是為何銀行借錢要收利息，直言「買房可以抗通膨，但是你沒有房貸，要如何抗通膨，而且借錢，借的天期愈長愈好」。
蔣哥分析，台灣目前通膨大概核心CPI（消費者物價指數）是2.7~3%，然而銀行一般房貸利率約2.3%，新青安更低只有1.775%，這意味在通膨下，銀行借錢其實是賠錢的，但因為看重擔保品、也就是那間房子的價錢，才願意借錢。而台灣房地產每年成長率在大都市是5%，不會低於3%。
有錢人為何喜歡借錢？ 達人：時間會把債務吃掉
擁有台灣移民專業人員與證照與不動產營業員牌照的木木也認為，通膨會吃掉大家的購買力，假設每個月付2萬元房貸，貸款30年，今天還的2萬元和29年後還的2萬元根本「不同值」，建議年輕人要好好利用債務貶值的特性，因為時間會把債務吃掉，她直言「這也是有錢人喜歡借貸的原因」。
木木說明，買房不只保值，而且房貸利率還是最低的，因此房子是最好的、向銀行借錢的媒介，槓桿最漂亮。不過，她也提醒有一點要留意，就是利息的高低，以通膨3%來看，貸款利息不要高於3%，就是借通膨的威力來幫助自己增值，通膨對有資產的人來說是一件好事情。
蔣哥也分享，同是公股銀行，台灣銀行房貸平均清償年限為8~9年，而台灣企銀的房貸清償年限則是11~12年，原因正是後者客戶多是生意人，「生意人喜歡多一點資金的活用，所以還款時間晚一點」。對於因害怕負債而不敢買房的年輕人，木木直言「要下水才能學會游泳」，可在能力範圍內嘗試，買房是最無腦的長線投資。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。