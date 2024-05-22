勝利本性早顯露！Jennie曾拒絕他被嗆：紅了是嗎 影片令人發毛
前南韓天團BIGBANG成員勝利2019年爆發夜店「Burning Sun」醜聞，他在鄭俊英、崔鍾訓等男性團體中被視為老大，眾人和警察好友勾結，做出對正妹下藥性侵、向金主性朝貢等惡行，令人髮指。近日一段勝利威脅師妹BLACKPINK Jennie等人的片段被翻出，雖然只是綜藝節目橋段，但勝利被痛罵簡直快露出本性，「越看越噁心！」
記者楊穎軒／綜合報導
主打黑色幽默的情境劇《YG戰略資料室》2018年開播，由勝利領銜YG於樂旗下藝人演出，其中一段是勝利要求師妹BLACKPINK參加家族日活動，但BP成員面露難色，婉拒表明不想出席，怎料，勝利一聽立刻變臉，質問：「你們是因為有點紅了才對哥哥這樣的嗎？」
勝利接著點名Jennie：「妳想來吧？」Jennie搖搖頭，果斷拒絕，Jennie事後受訪直言：「勝利哥是一個讓人有點負擔的前輩。」Jisoo也說勝利讓她感到不太舒服，即使雙方是按照節目設計的腳本演出，但對照近日勝利私下利用淫威逞一己私慾、強拉女子就範等影片曝光，這段表演令人毛骨悚然。
許多網友看完片段後，紛紛表示：「絕對是本色演出了」、「我的刀呢」、「拒絕得好」、「太可怕了！差點我寶貝陷入危機」、「好猥瑣」、「不愧是我Jennie，想搧他（勝利）」、「一看面相就知道不是什麼好人！」還有人表示，BLACKPINK每個成員的背景太雄厚，現實中勝利根本不敢動她們一根寒毛。
※【NOWnews 今日新聞
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