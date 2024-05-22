保額百萬元以下可望免強制執行 金管會：法規預計6月出爐
壽險保單能否視為債務人的財產，被法院強制執行，備受社會上爭議。立法院司法及法制委員會月初臨時提案通過，請司法院會同金管會、法務部行政執行署、壽險公會，根據保單類型及解約金，訂定強制執行的排除範圍，「一定金額」以下的解約金或理賠金，不得扣押及執行。金管會主委彭金隆今（22）日表示，將盡快訂定參考原則，讓司法單位處理更明確，減少爭議，而保險局長施瓊華也透露，本週已開過會，將建議對人壽保險金額在100萬元以下保單，不予強制執行。同時，保險局正在研修保險法，包括受益人介入權的行使，最快6月底前拚法規草案預告。
記者顏真真／台北報導
根據統計，從去年1月至今年3月底因欠稅、欠債的保戶陷入保單遭強制執行命運的案件超過8000件以上，國民黨立委王鴻薇今日在立法院財委會質詢指出，保單被強制執行已使保戶權益受損，幾乎每一位民代都會接到相關陳情案，有些真的滿悲慘的，有些民眾甚至哀求希望至少能保留「喪葬費」，法院做出這樣的決議，沒有考慮保險市場的面向很多。
王鴻薇進一步指出，投保的人裡面，可能真的有些把錢藏在保險裡，但有些所得不高每年幫自己及家人投保，卻因強制執行，整個保單都解約了，選民陳情希望不要全部都解約，聽了確實很辛酸，也因此，司法及法制委員會要求金管會訂定原則那些可以排除或一定金額，她希望在金額部分也能適當提高。
彭金隆表示，將先盡快訂定參考原則，讓司法單位處理更明確，減少爭議，但根本上會修正保險法，將受益人介入權訂定到保險法中。
保險局長施瓊華進一步指出，本周已開過會，訂定參考原則，會建議司法院及法務部行政執行署，在衡量「生活所必需」之後，針對保險金額100萬元以下的保單，可免強制執行，而之所以會訂100萬元以下，主要是考慮一般民眾的基本保障裡面，人壽保險平均保額的水準大約落在100萬元左右。
至於過去常見因壽險主約因為被強制執行，導致醫療險或意外險附約也失效，施瓊華說，1年期的醫療險或意外險附約幾乎沒有解約金，理論上不應該執行，也無從執行，但因為主約失效，附約也自然終止，希望保險公司可以主動有附約延續條款，在繼續繳費的情況下，附約可繼續存在，目前這些也已在做。
針對保險法修法，主要有兩部分，一是「受益人介入權」，二是人壽保單100萬元以下不執行，參考原則先行，再訂在保險法草案中，預計6月保險法法規預告會出爐。