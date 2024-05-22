比拼超商19元霜淇淋！哈根達斯「任2件0元」 7-11霜淇淋10元吃法
又濕又悶的夏日，最適合吃冰消消暑！除了OK超商開賣「香草牛奶霜淇淋」，APP會員獨享19元外，全家即起推出「哈根達斯冰品特賞抽抽樂」，天天可在APP免費抽獎2次，最大獎有任2件0元，包含哈根達斯雪糕、迷你杯通通0元吃。7-11則是歡慶世界牛奶日，5月31日至6月2日「海鹽蜂蜜牛奶」第2支10元，即起也有冰品抽抽樂，每天挑戰0元吃冰。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家便利商店與Häagen-Dazs哈根達斯獨家推出「冰品特賞抽抽樂」線上線下雙重活動，即起至6月11日，APP會員每天可在手機上抽獎2是，最大獎有哈根達斯指定冰品任二件0元，或是任二件85折、7折、55折。
門市消費哈根達斯系列冰品任2件，也可參與線下抽獎活動1次，同樣最高有機會抽中「任二件0元」，單筆交易至多累贈4次，第4次抽獎將由電腦代抽，也就是說購買超過8個冰品，建議分批結帳。
優惠指定品項包含哈根達斯與法國甜點大師Pierre Hermé驚豔新作「香草藍莓馬卡龍冰淇淋迷你杯」、「香草藍莓馬卡龍脆皮雪糕」亦同享優惠；絲滑濃郁的香草冰淇淋，與濃郁黑醋栗、酸甜藍莓醬完美搭配，佐以外酥內軟的馬卡龍，為濃郁與清新帶來精緻平衡。
此外，7-11新口味霜淇淋「海鹽蜂蜜牛奶」開賣，首次與台灣知名品牌「蜜蜂故事館」聯名合作，選用泰國清邁龍眼蜜，無添加蜂蜜香料，甜中帶海鹽鹹的口感，5月31日至6月2日為世界牛奶日，可享任選第2支10元。
並且5月17日至6月2日限定，買指定冰品任兩件即可抽獎一次，有5、7、9折優惠，幸運爆棚的有機會直接0元帶走！不過手氣不佳的別擔心，內行才知的攻略教給你，那就是使用7-11的APP、LINE官方帳號，OPENPOINT會員每日可免費各玩2次，加上結帳時可抽一次，共計每日有5次機會抽到0元吃冰品，霜淇淋也含在優惠品項內。