李多慧機場巧遇「偶像」許光漢 化身迷妹躲人群拍照：太不像話了
南韓人氣啦啦隊女神李多慧近日結束在台灣長達近3個禮拜的行程返回韓國短暫休假，在機場巧遇一直被她視為偶像的台灣男演員許光漢，讓她開心地在機場蹦蹦跳跳，化身迷妹在機場人群中試圖捕捉偶像的身影，並在IG上寫下：「在機場偶遇了他！真的太不像話了！」。李多慧化身迷妹的畫面曝光後，不少粉絲紛紛笑著表示：「妳終於了解平常我們在機場等妳是什麼心情了吧！」
記者張一笙／綜合報導
李多慧5月初抵達台灣以後，接連完成球隊應援、廣告拍攝、廣告代言、在台灣租房子、排練舞蹈、主持綜藝節目等工作，昨（21）日返回韓國，在金浦機場遇到前往韓國宣傳新劇《無路可逃》/《No Way Out》的國民男神許光漢，讓她興奮地躲在人群中化身小迷妹拍照。
同行的經紀人從背後捕捉李多慧見到偶像的畫面，只見身材嬌小的李多慧站在人群最後面蹦蹦跳跳，試圖從人群中親眼目睹偶像光彩，許光漢快步通關離開後，李多慧還依依不捨地向許光漢的背影揮手道別。
李多慧將她追星畫面放上IG，並寫下：「好久沒回韓國了，在機場偶遇了他（許光漢）！真是太不像話了！」並附上淚眼汪汪的表情，似乎對於可以見到偶像，感到十分激動。事實上，李多慧多次在公開場合提到，許光漢是她的偶像，甚至連「理想型」也是許光漢。當初會來台灣，也是在因緣際會下看到許光漢主演的電視劇《想見你》，才對來台灣十分嚮往。
許光漢剛完成新一檔韓劇《無路可逃》/《No Way Out》，今日官宣將在7月正式上線，許光漢與趙震雄、劉宰明、金武烈、廉晶雅、成愉頻、李光洙、金聖喆等專業演員同場飆戲，在劇中飾演一名台韓混血殺手「Mr. Smile」。這是許光漢進軍韓國後，第一部正式出演的韓國作品，並且也是他首度在韓國展開活動，讓不少粉絲都十分期待他的表現。