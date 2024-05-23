快6月「還沒颱風」不是最晚！這年7月才出現第一顆 氣象署揭原因
據中央氣象署統計，每年1月至5月平均有2.53個颱風生成，但2024年直至今（23）日，台灣所在的西北太平洋仍還沒有颱風生成，氣象署氣候預報科長羅資婷指出，自1958年以來，台灣共有5次「1月至5月沒颱風生成」的情況，其中有4年的案例中，前一年為「聖嬰年」，背後的詳細原因值得探討。
記者張志浩／綜合報導
羅資婷表示，從1958年的颱風資料統計，共有5年是1月至5月西北太平洋沒有颱風生成，分別是1973、1983、1984、1998、2016，這5年中，1973、1983、1998、2016是聖嬰年後一年，且當年轉反聖嬰，而有很高機會加入「1月至5月沒颱風生成」行列的2024年，前一年（2023）也是聖嬰年，顯見1月至5月沒颱風的年份，環境有類似之處。
在分析聖嬰現象結束後，隔一年的大環境，羅資婷說明「太平洋高壓偏強」可能是導致颱風變少的主因；氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提及，颱風生成需要西北太平洋有「夏季季風」的建立，而通常這樣的環境都是在梅雨季過後出現，因此梅雨季前本就不是颱風的好發期；而今年格外受到關注的，是「反聖嬰現象」在夏季發生的機率高達60%。
此外，今年首號颱風「艾維尼」有機會在5月底生成，氣象署統計，1958年至今，最早生成的第1號颱風為2019年1月1日的「帕布（PABUK）」，最晚生成的颱風為2000年12月30日生成的「蘇力（SOULIK）」，最晚生成的第1號颱風為1998年7月9日生成的「妮寇兒」，而颱風生成最多的一年為1964年有37個，最少的一年為2010年有14個。