大谷翔平前50場10轟10盜外帶3成5打擊率！124年來第5人創罕見紀錄

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本賽季大谷翔平目前前49場出賽的打擊率，高達0.356，同時敲出13轟並跑出13次盜壘成功。而根據美媒數據專家Sarah Langs的消息，儘管今天面對響尾蛇隊的比賽，大谷沒有敲出安打，但他也能夠達成賽季前50場出賽，就繳出打擊率3成50、10轟、10盜以上的數據，自從1900年之後，過去大聯盟達標此項紀錄的球員僅有4人，大谷翔平如今將成為第5位達標的選手，且成績有望隨著他的好表現，再進一步進化。
然而上一位能在賽季前50場比賽締造如此難得紀錄的，正是大谷翔平如今的隊友Mookie Betts。
他在2018年效力紅襪時期，賽季前50場比賽繳出3成52打擊率、18轟、13盜的恐怖數據，該年他也順利收下個人生涯首座MVP。除了Mookie Betts之外，另外3人分別為2005年金鶯隊的Brian Roberts、1997年洛磯隊的Larry Walker，以及1958年巨人隊的名人堂球星Willie Mays。
而根據美媒今（23）日最新報導，大谷翔平已經購入了佔地約1200坪的豪宅，並且靠近道奇球場，方便他上下班。此外大谷的豪宅售價約為785萬美元（約2億5360萬台幣），而且三溫暖、籃球場、游泳池、看電影等都一應俱全，是「名人等級」。日媒《日刊體育》也指出，這棟房子是同區最高級的住宅，另外靠近道奇球場只要20分鐘，是在2013年興建，佔地1200坪，建物681平方公尺，總共有三層樓。