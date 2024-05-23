李亦伸專欄／獨行俠Luka Doncic+Kyrie Irving聯手！灰狼很難解

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獨行俠和金塊，其實有很多相同，但也有很多不同之處。對灰狼來說，或許獨行俠比金塊更難解。
1、獨行俠兩名中鋒Daniel Gafford、Dereck Lively二世，都是籃板、吃餅、二波進攻和一流防守型長人，運動能力出色，相當程度能對抗灰狼「雙塔」Rudy Gobert+Karl-Anthony Towns禁區籃板優勢。
這是金塊沒有的配備。
2、G1獨行俠主要是八人輪換，獨行俠教練Jason Kidd一共用了10人，獨行俠陣容深度和板凳奇兵更優於金塊的七人輪換。
五五波比賽，防守相剋，進攻對位更要比關鍵進球，雙方比的不只是先發五人或精英組合表現，更重要的是奇兵和出牌。獨行俠比金塊擁有更多武器，這是改變比賽節奏和出奇兵更重要底氣。
3、籃板球和禁區，灰狼原本在這方面都能取得相對優勢，對位和身材，灰狼更擁有極大利多。
但面對獨行俠，至少G1灰狼原本優勢和對位都消失，灰狼全場出手49次三分球命中18球，三分命中率3成7還算水準，但這不是典型灰狼打法，灰狼失去自己最大優勢和對位，少了禁區攻防優勢和籃板球，接下來要剋制獨行俠只怕更困難。
G1最主要決勝點是，灰狼解決不了Luka Dincic+Kyrie Irving超人組合。
Luka Doncic33分8助攻，Kyrie Irving以五成命中率砍30分5籃板4助攻，兩人三分球13投3中，三分手氣和發揮都不好，但KI能在追分時搶分，帶動士氣，Luka能掌握決勝節奏，頻頻打出關鍵單打，吸引包夾創造隊友出手空間，讓灰狼防不勝防。
Luka Doncic+Kyrie Irving很難解，獨行俠角色球員配置更完美更好，灰狼這個系列賽將會陷入非常苦戰。