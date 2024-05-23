NBA西區決賽獨行俠108：105險退灰狼！Doncic砍33分系列賽開門紅
NBA美國職籃西區冠軍賽由明尼蘇達灰狼對決達拉斯獨行俠，今（23）日進行系列賽第一場比賽，本場比賽在灰狼主場進行，雙方也將力拼搶下開門紅。而此役獨行俠靠著一哥Luka Doncic砍下全場最高33分，以及當家控衛Kyrie Irving也有30分演出，終場2人率隊以108：105驚險擊敗灰狼，順利搶下首戰勝利，目前獨行俠系列賽取得1：0領先。
記者陳品翔/綜合報導
本場比賽上半場就形成進攻大戰，灰狼團隊的三分球出手25投共11中，命中率高達44%，其中靠著前鋒Jaden McDaniels飆進5記三分外線，攻下全隊半場最高19分，以及當家少主Anthony Edwards半場也有13分8籃板5助攻的全面數據；獨行俠則是靠著Kyrie Irving半場砍下24分緊咬比分，但團隊三分球命中率僅有15.4%，也是落後關鍵，灰狼半場打完以62：59稍稍領先獨行俠。
易籃再戰後，雙方第三節在三分外線皆找不到準星，但獨行俠持續在禁區有所表現，靠著中鋒Daniel Gafford屢次得手，個人單節攻下8分；而灰狼最佳第6人Naz Reid在三節尾聲總算找回外線手感，投進2記三分，三節打完獨行俠稍稍縮小比分差距，將分差追近至82：83一分落後。
比賽來到決勝節，灰狼開賽率先打出一波6：2攻勢，迫使獨行俠喊出暫停。暫停過後比數持續糾纏，但獨行俠展現出韌性，靠著一哥Luka Doncic帶領之下，反倒打出一波11：0攻勢，成功逆轉比分，雙方也一路廝殺至比賽尾聲，關鍵時刻Doncic投進關鍵中距離，將比分差拉開至4分，隨後灰狼Towns2次嘗試外線皆未果，終場就以3分之差敗下陣來。
此役獨行俠一哥Luka Doncic全場共26投12中，攻下全場最高33分外帶6籃板8助攻。當家控衛Kyrie Irving貢獻30分5籃板4助攻，前鋒P. J. Washington挹注13分7籃板，中鋒Daniel Gafford也有10分9籃板演出。
灰狼方面前鋒Jaden McDaniels全場共15投9中，攻下全隊最高24分，外帶4籃板3助攻。少主Anthony Edwards攻下19分11籃板8助攻，Karl-Anthony Towns得到16分7籃板，替補上陣的Naz Reid貢獻15分。