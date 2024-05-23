失眠趕快打開看！40年前「Word」教學片爆紅　300萬人認證超有效

我是廣告 請繼續往下閱讀
一部10年前上傳的影片「THE MOST BORING VIDEO EVER MADE（史上最無聊的影片）」近期突然爆紅，內容是由時任銷售公司員工的Randy Smith，於西元1989年拍攝，距今已經快要40年前。
該影片內容主要講述Microsoft Word的基礎操作方式，但已經是內容已經與現代差異甚遠，教學不再實用，卻依舊吸引超過320萬次觀看，許多網友看完後，直言這部影片有種「特殊魔力」，由於主講人充滿磁性的聲音，能有效幫助睡意產生，相當適合失眠者看。
40年後才意外爆紅！主講人親曝心聲
到了2023年11月份，這個傳奇影片竟然出現了續集，另一個頻道「Jesy James」突然上傳名為「10 Steps to Raising Self-Esteem（提高自尊的10個步驟）」的影片，但主講人卻是大家熟悉的身影「Randy Smith」，因此再度引爆話題。
對此，Jesy James頻道擁有者坦言，自己就是Randy Smith的兒子，父親知道先前「Word」教學片意外爆紅後，便決定發出其他的古早味影片，希望能給人帶來更多歡樂。
此外，Randy Smith也在接受媒體訪問時，提到自己從去年開始就會收到陌生人的簡訊，聲稱自己失眠困擾受到了影片幫助，讓他不禁苦笑「不知道為甚麼對Microsoft Word不感興趣的人會看它，尤其是這麼舊的版本。」