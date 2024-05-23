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失眠趕快打開看！40年前「Word」教學片爆紅　300萬人認證超有效

▲最近有一個40多年前的教學片意外被翻出，超過300萬人認為它有「助眠效果」。（圖／翻攝Youtube＠Whamtan）
▲最近有一個40多年前的教學片意外被翻出，超過300萬人認為它有「助眠效果」。（圖／翻攝Youtube＠Whamtan）

記者潘毅／綜合報導

現代人生活壓力越來越大，常常被失眠困擾纏身，網路上也出現許多白噪音或是舒眠音樂，來協助失眠者入睡。最近卻有一個40多年前的教學片意外被翻出，還有超過300萬人認為它有「助眠效果」。

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「Word」教學片40年後爆紅！陪伴許多人入眠

一部10年前上傳的影片「THE MOST BORING VIDEO EVER MADE（史上最無聊的影片）」近期突然爆紅，內容是由時任銷售公司員工的Randy Smith，於西元1989年拍攝，距今已經快要40年前。

該影片內容主要講述Microsoft Word的基礎操作方式，但已經是內容已經與現代差異甚遠，教學不再實用，卻依舊吸引超過320萬次觀看，許多網友看完後，直言這部影片有種「特殊魔力」，由於主講人充滿磁性的聲音，能有效幫助睡意產生，相當適合失眠者看。

▲40年前的古早味助眠影片還有續集。（圖／翻攝Youtube＠Jesy James）
▲40年前的古早味助眠影片還有續集。（圖／翻攝Youtube＠Jesy James）
40年後才意外爆紅！主講人親曝心聲

到了2023年11月份，這個傳奇影片竟然出現了續集，另一個頻道「Jesy James」突然上傳名為「10 Steps to Raising Self-Esteem（提高自尊的10個步驟）」的影片，但主講人卻是大家熟悉的身影「Randy Smith」，因此再度引爆話題。

對此，Jesy James頻道擁有者坦言，自己就是Randy Smith的兒子，父親知道先前「Word」教學片意外爆紅後，便決定發出其他的古早味影片，希望能給人帶來更多歡樂。

▲Randy Smith在影片中認真教學超早期的word。（圖／翻攝Youtube＠Whamtan）
▲Randy Smith在影片中認真教學超早期的word。（圖／翻攝Youtube＠Whamtan）
此外，Randy Smith也在接受媒體訪問時，提到自己從去年開始就會收到陌生人的簡訊，聲稱自己失眠困擾受到了影片幫助，讓他不禁苦笑「不知道為甚麼對Microsoft Word不感興趣的人會看它，尤其是這麼舊的版本。」

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