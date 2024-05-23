超級裘爺來了／獨行俠首戰逆襲獲勝！李亦伸：灰狼變三分跳投大隊

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李亦伸首先分析獨行俠此戰贏球關鍵，他認為灰狼確實是相當堅強的團隊，但是本場比賽他們卻變成「三分跳投大隊」，失去了團隊應有的切入破壞性。同時不管是Luka Doncic還是Kyrie Irving，灰狼隊都無法有效限制住他們的發揮，這2人對於灰狼防守而言，都製造了相當大的困擾。
李亦伸也提到：「獨行俠方面不管是替補上陣的Dereck Lively II，或者是先發中鋒Daniel Gafford，這2名雙塔面對灰狼隊的長人陣，其實攻防兩端在籃板球上都沒有吃虧，獨行俠的投籃命中率也更好，獨行俠此役贏得毫不僥倖。」
Edwards此戰多外圍出手 李亦伸認為應展現侵略性
至於談到灰狼隊的少主「蟻人」Anthony Edwards本場比賽的發揮，李亦伸則是認為他缺少攻擊禁區的侵略性，「Anthony Edwards今天在打法上，影響到整支灰狼隊的發揮，我相信在第2戰，Edwards的打法不能夠再那麼單調，他在外線的出手比重不能夠那麼多，必須要衝擊籃筐、必須要打出侵略性，來破壞獨行俠的團隊防守。」而雙方系列賽G2李亦伸看好誰，他則是先「賣關子」，並表示「明天再跟大家分享！」