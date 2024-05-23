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超級裘爺來了／獨行俠首戰逆襲獲勝！李亦伸：灰狼變三分跳投大隊

▲NBA美國職籃西區冠軍賽今(23)日系列賽第一場比賽，灰狼在主場以105：108不敵獨行俠，當家少主Anthony Edwards全場攻下19分，但卻多靠著外圍投射取分。資深球評李亦伸則認為，灰狼隊此戰失去應有的切入破壞性，變成三分跳投大隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃西區冠軍賽今(23)日系列賽第一場比賽，灰狼在主場以105：108不敵獨行俠，當家少主Anthony Edwards全場攻下19分，但卻多靠著外圍投射取分。資深球評李亦伸則認為，灰狼隊此戰失去應有的切入破壞性，變成三分跳投大隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃西區冠軍賽由明尼蘇達灰狼對決達拉斯獨行俠，今（23）日雙方進行系列賽第一場比賽，此役獨行俠靠著一哥Luka Doncic砍下全場最高33分，以及當家控衛Kyrie Irving也有30分演出，終場2人率隊以108：105驚險擊敗灰狼，順利搶下開門紅。而資深球評李亦伸則在「NOWnews今日新聞」的《超級裘爺來了》節目上表示：「灰狼團隊很強大，但他們此戰卻變成三分跳投大隊，灰狼沒有強大到打不贏的地步。」

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李亦伸認為灰狼確實強大　但此戰卻成三分跳投大隊

李亦伸首先分析獨行俠此戰贏球關鍵，他認為灰狼確實是相當堅強的團隊，但是本場比賽他們卻變成「三分跳投大隊」，失去了團隊應有的切入破壞性。同時不管是Luka Doncic還是Kyrie Irving，灰狼隊都無法有效限制住他們的發揮，這2人對於灰狼防守而言，都製造了相當大的困擾。

李亦伸也提到：「獨行俠方面不管是替補上陣的Dereck Lively II，或者是先發中鋒Daniel Gafford，這2名雙塔面對灰狼隊的長人陣，其實攻防兩端在籃板球上都沒有吃虧，獨行俠的投籃命中率也更好，獨行俠此役贏得毫不僥倖。」

Edwards此戰多外圍出手　李亦伸認為應展現侵略性

至於談到灰狼隊的少主「蟻人」Anthony Edwards本場比賽的發揮，李亦伸則是認為他缺少攻擊禁區的侵略性，「Anthony Edwards今天在打法上，影響到整支灰狼隊的發揮，我相信在第2戰，Edwards的打法不能夠再那麼單調，他在外線的出手比重不能夠那麼多，必須要衝擊籃筐、必須要打出侵略性，來破壞獨行俠的團隊防守。」而雙方系列賽G2李亦伸看好誰，他則是先「賣關子」，並表示「明天再跟大家分享！」


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