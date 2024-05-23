獨行俠團隊球風夠成熟！灰狼禁區被得62分　板凳深度也成其隱憂

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賽前原先被看好內線較佔有優勢的灰狼隊，沒想到系列賽今日雙方碰頭首戰，「北大荒」卻在禁區陷入了不小麻煩。攤開數據來看，獨行俠此戰在禁區內得到了62分，相比灰狼隊的38分有著明顯差距，同時在籃板保護上灰狼隊也做得不夠好，全場抓下40個籃板，獨行俠則是把握住48個，讓獨行俠把握太多次二波進攻機會，也是灰狼往後必須面對且修正的課題。
此外，在雙方的板凳深度方面，可以看出獨行俠主帥Jason Kidd擁有較多可用之兵，此戰他共用了10名球員，且每個球員不論是先發還是替補，都有其明確的分工與出賽時機；相比於灰狼隊在季後賽上大多僅動用8名球員，獨行俠顯然在板凳深度方面較佔有優勢，若是灰狼後續不幸遭遇到傷病問題，也將會大大考驗他們的板凳陣容。
而獨行俠在進攻端方面，還擁有聯盟當中最強的後場組合之一，也就是Luka Doncic、Kyrie Irving這2名好手，此戰他們也都分別繳出33分、30分的出色表現，且獨行俠全場比賽得到的108分，有88分都與Doncic、Irving的得分或助攻有關，他們勢必會是灰狼團隊在防守端上的一大麻煩，該要如何有效限制，也要端看灰狼教練團的功夫。
只靠Edwards還不夠 灰狼需要穩定第二得分點
至於灰狼本場比賽當家少主Anthony Edwards則是攻下19分，但他多靠著外圍投射取得分數，此戰也較無展現出切入的破壞性與企圖心，而19分這樣的分數顯然不足以讓球隊贏球，灰狼團隊也需要有更穩定的第二得分點，包含了明星前鋒Karl-Anthony Towns、Jaden McDaniels、Rudy Gobert等人都要有所表現，同時在防守端做好縝密的規劃，灰狼才有機會能夠出線，力拼捧起隊史首座冠軍金盃。