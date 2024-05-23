新青安貸40年買房錯了？達人揭房貸「1特性」　有錢人都超愛借錢

新青安4月核貸522億創新高　近5萬人搶上車買房！這2家銀行最好貸

▲新青安貸款4月統計出爐，撥貸戶數計有6879戶、金額高達522億元，創開辦以來新高紀錄。（圖／記者徐銘穗攝）
▲新青安貸款4月統計出爐，撥貸戶數計有6879戶、金額高達522億元，創開辦以來新高紀錄。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

房價居高不下，但受惠超低1.775%利率的新青安貸款政策，房市熱到發燙。房產趨勢專家李同榮示警，房市出現甩尾現象，已進入超買超賣風險期。然而，根據財政部統計，新青安貸款4月撥貸戶數計有6879戶、金額高達522億元，創開辦以來新高紀錄，累計上路9個月來已有將近5萬人搶上車買房。

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財政部統計，新青安貸款4月撥貸戶數計有6879戶、金額高達521.91億元。而受理新青安貸款的8大公股銀行中，以華南銀行和台灣企銀最好貸，撥貸占受理比率在戶數部分都超過98.4%，尤以台企銀金額撥貸占受理比率超過99%最為突出。

▲新青安貸款4月統計出爐，撥貸戶數計有6879戶、金額高達522億元，創開辦以來新高紀錄。（圖／翻攝財政部網站）
▲新青安4月核貸6879戶、金額高達522億元，其中華南銀、台企銀撥貸占受理比率超過98.4%，最好貸。（圖／翻攝財政部網站）
新青安貸款相當優惠，包括最高可貸1000萬元、寬限期最多5年與最長40年期的房貸期限，即便央行3月升息半碼，但在政府補貼下，新青安仍維持市場最低1.775%利率。

《NOWnews今日新聞》統計新青安開辦期間2023年8月至今年4月，核貸戶數累積4萬9707戶、核貸金額高達3644億元，而比較前一年度同時期、2022年8月至2023年4月，舊青安貸款核貸戶數為1萬2074戶、核貸金額636億元，激增3萬7633戶、3008億元，新青安比同期舊青安多出超過3倍。

▲新青安貸款與前一年度舊青安貸款，核貸戶數與金額對照。（圖／記者徐銘穗製表）
▲新青安貸款與前一年度舊青安貸款，核貸戶數與金額對照。（圖／記者徐銘穗製表）
新青安貸款優勢公開　對房市帶來資金動能

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安提供首購最多40年與最多5年寬限期的貸款條件，可以降低首購族的每月負擔，再加上利率補貼利息也比一般房貸便宜，即使央行3月下旬升息半碼，政府也補貼吸收，讓新青安房貸與一般房貸的利差拉大，新青安已經是市場面最優惠的房貸方案，吸引不少有意購屋者積極入市。

統計顯示，從2023年9月新青安的撥貸數量就達4768戶，撥貸金額約340億元，隨後維持一路成長態勢，累計新青安房貸統計數字，到4月底累計已經撥貸4萬9707戶、核貸金額高達3644億元，新青安的確為市場帶來一些新的買氣與資金動能。

曾敬德指出，新青安政策對於首購相當優惠，有購屋需求民眾，符合條件應該都會優先使用，不過使用者應留意，利率補貼有期限，並非房貸期間都適用，不過若擔憂到期後利率問題，到時候也可以將寬限期、房貸利率等條件納入考量，試算轉貸後符不符合自身財務需求，曾敬德建議，有需求的民眾再申貸新青安，不要為了新青安而購屋。

▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）
▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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