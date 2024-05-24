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日圓會再貶破160？專家點出日央行容忍底線　6、7月可能再升息

▲美元更強了，日圓兌美元進一步貶破157關卡，市場也關注是否會再貶破160？專家認為日本央行早已表明對日圓的容忍底線。（圖／記者顏真真攝）
▲美元更強了，日圓兌美元進一步貶破157關卡，市場也關注是否會再貶破160？專家認為日本央行早已表明對日圓的容忍底線。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

在強勁經濟數據支撐下，美元指數再度站上 105，日圓兌美元貶破157，是否會再貶到160也引發關注。不過，富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，日本央行先前已進場干預過並畫出底線，「160是容忍底線」，市場也多預期日本央行今（2024）年6、7月可能貨幣政策會再次調整，對日圓有一定支撐效果。

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美國製造業與服務業PMI雙雙優於預期，讓經濟穩定發展與推升通膨的壓力持續增加，也打壓市場對降息的預期，美債殖利率走揚，美元指數進一步站上105，一度來到105.11，亞洲主要貨幣兌美元走弱，其中日圓兌美元更貶破157，一度來到157.19，目前在157.06附近震盪。

對於美國何時會降息？羅瑋預估，6月美國聯準會（Fed）會繼續按兵不動，接下來就要看後續勞動就業市場及通貨膨脹數據表現，若有能稍微有所改善，不排除美國在今年下半年降息1碼至2碼的可能。

至於日圓是否再貶破160？羅瑋指出，日本央行先前已進場干預，並已畫出底線，160就是日本央行的容忍底線，因此，日圓一度回升後又轉弱，目前市場普遍認為，隨日本經濟恢復穩定且朝正向發展，越來越多投資銀行預估，日本央行6、7月貨幣政策會再調整，對日圓有一定程度的支撐效果。

至於新台幣匯率展望，歐元兌美元現在已回升到 1.08，美元指數落在104左右，對於非美貨幣的壓力稍稍減緩，新台幣兌美元匯率也回升到32.3元附近，若後續台灣外貿出口持續改善，對台灣經濟有更大幫助，這情況下有助新台幣表現。

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