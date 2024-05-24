哈日族快看！日圓換匯甜見0.2088元 換5萬賺環球影城票加5碗拉麵
在強勁經濟數據支撐下，美元指數再度站上 105，日圓兌美元貶破157價位，新台幣兌美元相對貶幅有限，今（24）日早盤下探32.31元後，拉回至32.257元快接近平盤，日圓換匯價也更甜，台灣銀行日圓現鈔賣出價一度來到0.2088元，若與今年換匯高點1月2日0.2217元相較，可以多換到13934日幣，折合新台幣快3千元，等於賺到1張8600日幣的大阪環球影城門票，還可多吃5碗一蘭拉麵。
記者顏真真／台北報導
美國製造業與服務業PMI雙雙優於預期，讓經濟穩定發展與推升通膨的壓力持續增加，也打壓市場對降息的預期，美債殖利率走揚，美元指數進一步站上105，一度來到105.11，亞洲主要貨幣兌美元走弱，其中日圓兌美元更貶破157，一度來到157.19，新台幣兌美元也回貶，但貶幅有限，在下探32.31元後，又拉回至32.257元快接近平盤。
也由於日圓貶勢再起，日圓兌新台幣換匯價也連4天見到「0.20字頭」，今日台銀日圓現鈔賣出也更便宜，來到0.2088元，持續向4月29日盤中低點0.2078元靠攏。若以換新台幣5萬元來說，與今年日圓換匯高點1月2日的0.2217元相較，當時只能換22萬5529日幣，現可以換到23萬9463日幣，可以多換到1萬3934日幣，相當新台幣2909元，等於賺到1張大阪環球影城門票，還可多吃5碗一蘭拉麵。