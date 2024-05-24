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內行快評／溜馬東區傳奇告終！塞爾提克總冠軍賽門票已是囊中物

塞爾提克Jaylen Brown再次證明自己史上最大約的價值，讓溜馬隊陷入絕境。（圖／美聯社／達志影像）
塞爾提克Jaylen Brown再次證明自己史上最大約的價值，讓溜馬隊陷入絕境。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA季後賽東區決賽第二場，波士頓塞爾提克靠著Jaylen Brown狂砍全場最高40分，終場率塞爾提克以126：110擊退印第安納溜馬，系列賽成功收下2連勝，目前取得2：0領先，溜馬在主將Tyrese Haliburton在比賽中因為左腿痠痛，提前離場，讓人憂心，而溜馬隊這場可說是完全展現弱點，尤其油漆區被對手得了54分，籃板也輸綠軍，加上失誤更多，呈現出年輕球隊的問題，相較之下，在第一場綠衫軍懸崖勒馬的狀況下，塞爾提克反而是越打越穩，而過去歷史數據來看，他們在7戰4勝的比賽中，取得2勝0敗，最後晉級的的數據為42勝1負，幾乎篤定進入總冠軍賽。

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綠衫軍只差總冠軍　Brown成關鍵因子

塞爾提克雙槍之一Jaylen Brown此戰上半場以16投8中狂拿24分，防守大將Jrue Holiday4次出手也全部命中，包辦10分、7助攻，塞爾提克從第一場大逆轉後，整體氣勢就來了，尤其首戰投進關鍵三分球的Jaylen Brown，也把自己沒辦法入選NBA第一隊的怨氣發洩在溜馬隊身上

此役全場就看Jaylen Brown表演，因為Haliburton比賽中，不但因為左腿傷勢影響，不能回到場上，加上溜馬隊出手以及讓對手在禁區大展身手，比較數據，溜馬隊禁區只得34分，塞爾提克為54分。

Jaylen Brown第二節就接管比賽，第三節更是大展身手，率隊打出一波14比5猛攻，將比數拉開為13分差，並帶著這樣的優勢進入第四節。

只要塞爾提克領先，加上溜馬只有Pascal Siakam難撐大局狀況下，溜馬進攻會很吃力，因為找不到攻擊重心。這也讓比賽早就沒有懸念。Jaylen Brown拿下全場最高40分，5籃板，2助攻，若無意外就是今日最佳球星。此外，他在去年簽下一紙5年3.04億美元(約95.2億台幣)的超級延長合約，寫下史上最高紀錄，此戰也證明他的價值。

Haliburton只有拿下10分、8助攻、4籃板和1抄截的數據，值得一提的是，他今年1月也曾在對綠衫軍的比賽中拉傷左腿筋，而缺席了10場，他不但上半場一度發生胸痛，也有拉傷狀況，很難振作。

歷史數字會說話　綠衫軍不願想起被翻盤回憶

塞爾提克第一戰死裡逃生，反而是越打越穩，而過去歷史數據來看，他們在7戰4勝的比賽中，取得2勝0敗，最後晉級的的數據為42勝1負，幾乎篤定進入總冠軍賽。

唯一被翻盤的是2017-18賽季，塞爾提克在東區決賽遇到克里夫蘭騎士隊，綠衫軍以2勝9敗領先騎士隊，最後在搶七大戰落敗。當時騎士隊還有「詹皇」LeBron James等人在，跟現在的溜馬隊完全不一樣。


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