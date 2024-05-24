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今日關鍵球星／僅次於喬丹、詹皇！Brown狂砍40分　粉碎溜馬防線

▲波士頓塞爾提克「雙探花」組合之一的Jaylen Brown在東決第2戰爆發，狂砍下40分，寫下僅次於喬丹、詹皇的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲波士頓塞爾提克「雙探花」組合之一的Jaylen Brown在東決第2戰爆發，狂砍下40分，寫下僅次於喬丹、詹皇的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

波士頓塞爾提克今（24）日在主場迎戰印第安納溜馬，進行東區冠軍賽第2戰。「雙探花」組合之一的Jaylen Brown本場大爆發，全場27投14中，砍下40分、5籃板、2助攻。不僅幫助塞爾提克以126：110擊敗溜馬，同時，也成為繼「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、「詹皇」LeBron James後，在東區冠軍賽中單場拿下40分最多場次的球員

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進攻「三面刃」　粉碎溜馬防線

Jaylen Brown本場得分可說是真正的內外兼具，油漆區內的進攻10投8中，外線投射則為10投4中，僅有中距離投射較不理想，總共7投僅2中。然而，Jaylen Brown仍在比賽中完美展現個人進攻的「三面刃」

首先，是Jaylen Brown最拿手的切入突破，透過個人的體能、速度，多次強行突破溜馬防線，上籃得手。接著，Jaylen Brown時常在團隊導傳下，埋伏於外線、底角位置，成為塞爾提克個點開花的其中一人。

最終，也是建立在團隊外線命中率高達4成05的前提下，即便是中鋒Myles Turner為了盯防有外線投射能力的Al Horford，也不得不往外擴張防守，這讓Jaylen Brown在禁區空手跑位的空間獲得解放，成功用「三面刃」在比賽中粉碎溜馬的內外防線。

第2度季後賽砍40分　僅次喬丹、詹皇

Jaylen Brown本場四節都有分數進帳，尤其在第二節迎來大爆發，單節11投6中狂砍下17分，光是上半場就攻下全場最高的24。進入下半場後，在球隊主將Jayson Tatum找回手感的情況下，Jaylen Brown進攻節奏放緩，不過仍貢獻16分，全場總計砍下40分。

除了追平他個人在季後賽的新高得分外，也是Jaylen Brown生涯第2度在東區冠軍賽砍下40分，前一次出現在2022年季後賽面對邁阿密熱火的比賽。值得一提的是，他總計在東區冠軍賽砍下單場40分的次數，在NBA歷史上也僅次於Michael Jordan、LeBron James兩人

Jaylen Brown在首戰結束時，受訪時曾表示應該要打得更好，如今他也確實在第2戰做到了，目前塞爾提克以2：0領先溜馬，似乎對於拿下系列賽已是勝券在握。


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