平野惠一被中信兄弟球迷罵「只會點」！反駁：希望球迷思考一件事

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中信兄弟是全聯盟最會「點」的球隊，也是下達戰術最多的球隊，平野惠一也不是今年才來台灣，他幫助兄弟二連霸，會下短打戰術，就是有原因。
平野表示，「希望大家可以更深層地思考，為什麼要這樣做？」去年兄弟團隊上壘率高，但得點圈打擊率偏低，為了解決這個問題才會一直做戰術，台灣球迷喜歡看長打、全壘打，這樣得分效率比較高，就像大聯盟一樣。但短打確實，也是讓隊友推進的最好方式。
不過中信兄弟先得分比賽的勝率高達5成，反之，先被對手得分6勝11敗，這點數據支撐下，平野惠一的確也站得住腳。
平野在日職是金手套等級 強調投手與守備
「每場都得10分以上的比賽，這樣真的沒問題嗎？」平野惠一生涯主要守備為主，他強調，大家都喜歡看打擊，可是就他的經驗和研究發現，最關鍵的環節還是投手，還有捕手的中線守備，這是最基本的東西。
平野惠一生涯擊出1184支安打，累計打擊率2成79，曾拿下央聯最佳九人二壘手和金手套獎、曾因守備跟隊友相撞，以及直接撞上護欄等，拿下東山再起獎，打過4屆日職明星賽。
招牌的頭部滑壘也是平野的「特技」，雖然他身上有很多傷，但他仍堅持把該做的工作做好，不管是打擊、守備、跑壘，他都有一定的看法跟知識。
平野說過：「感謝台灣人對日本人之前311大地震的援助，所以想回饋台灣，後來發現，在台灣碰到的人事物都很棒，所以他更想貢獻所學，幫助台灣棒球更上一層樓。」