塞爾提克2：0領先溜馬！晉級機率高達98％　唯一被翻盤是輸給詹皇

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根據數據統計，塞爾提克過去在7戰4勝的系列賽上，若能率先取得2勝0敗，最後晉級的數據為42勝1負。唯一被翻盤的是一次是在2017-18賽季，塞爾提克在東區決賽遭遇到克里夫蘭騎士隊，綠衫軍原先以2勝0敗在系列賽上領先騎士，但最終卻在關鍵的「搶七」大戰上不幸落敗，無緣拿下當年東區冠軍。當時的騎士隊陣中還擁有「詹皇」LeBron James等明星球員，如今溜馬卻沒有這種等級的超級球星，也陷入到若再無法把握G3，就會遭到對手3：0聽牌的險境。
溜馬Haliburton傷退 Carlisle：還沒放棄
而溜馬這邊還傳出不幸的消息，主戰控球好手Tyrese Halliburton因為小腿痠痛關係，本場比賽先行下場休息，對於溜馬而言無疑是雪上加霜，他全場上場27分鐘，得到10分4籃板8助攻。談到Haliburton的狀況，溜馬主帥Rick Carlisle在賽後記者會上說到：「我們還不清楚Tyrese Halliburton的具體情況，現在也不知道未來在這輪系列賽上，他還能不能再打。」「我還不清楚他傷退的具體細節，除了小腿酸痛這個訊息外，現在能確認的是，他再次傷到了左小腿。」
而Rick Carlisle也喊話，現在還不是放棄的時候，「在與尼克的系列賽中，我們系列賽也曾0：2落後過。回到印第安納後，我知道我們的主場會一如既往的熱鬧，和充滿十足能量的，我們必須要把握住我們的主場。」
塞爾提克明星前鋒Jayson Tatum，也談到了球隊現在處境，他說：「能贏得第2場比賽的感覺真的很棒，尤其還是在我們的主場。不過溜馬在上一輪系列賽中，也曾0：2落後過，但他們最終逆轉了系列賽，所以現在還不是鬆懈的時候，每場比賽都有不同的挑戰。」