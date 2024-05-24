台中瘋搶房！預售案突喊晚上8點開賣　1小時封盤：買3房才能買2房

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一票網友認為買房子不像買衛生紙般簡單，加上房子愈蓋愈多，不認為會有搶買房情形。但另一票認為，台中是台灣最宜居城市，需求大於供給，搶買很正常。還有人曝近期看某預售案，驚見後來的一個買家看沒3分鐘就走，房仲透露那人直接加價就簽了，預售屋超夯不是假象。
建商喊「買3房才能買2房」 配售是什麼？合法嗎？專家解答
至於現場傳出「配售」情形，要買3房才能買2房。配售是什麼？有何影響？住展雜誌發言人陳炳辰受訪指出，該現象同樣表現在高房價的北台灣，雖然沒有明確的類似配貨狀況，但案場也是會有銷況管控，比方說3房產品銷售到一定量體，才會配比2房或小坪數物件釋出。
至於建商如此銷售手法有無觸法疑慮？陳炳辰直言，此類銷售情形屬於自由經濟市場，像是封盤也是一種管控銷況的方式，沒有涉及欺騙、哄抬，買方可選擇接受或爭取，倒也沒有太多法律爭議。他強調，如果有不在合約內容的往來，無法保證後來結果，提醒消費者仍得留意勿被熱況沖昏頭。
當事建案戶數不到100戶 潭子區新成屋成交單價站穩4字頭
據悉，該案是知名建設集團旗下建設公司，樓高12層、戶數在100戶以下，屬於小型社區，規劃為2~4房房型，預計2025年Q2完工。根據《樂居網》資料顯示，潭子區新成屋平均成交單價已站穩4字頭，來到每坪40.07萬元，進1年房價漲幅為25.79%，近期新案大多落在弘文中學以及僑忠國小周圍的重劃區。