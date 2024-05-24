新青安4月核貸522億創新高　近5萬人搶上車買房！這2家銀行最好貸

台中瘋搶房！預售案突喊晚上8點開賣　1小時封盤：買3房才能買2房

▲搶房搶瘋了嗎？台中一預售案傳出突然宣布晚上8點開賣，但1小時就封盤趕人，還配售，要買3房才能買2房。圖為示意，非當事件案。（圖／記者徐銘穗攝）
▲搶房搶瘋了嗎？台中一預售案傳出突然宣布晚上8點開賣，但1小時就封盤趕人，還配售，要買3房才能買2房。圖為示意，非當事件案。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

近期預售市場超夯，各地先搶房潮！被票選為台灣最宜居城市的台中市，日前也出現搶房奇景，潭子區一預售新案突然通知晚上8點開賣，不僅半小時停車場就爆滿，1小時後就封盤趕人，更誇張的是傳出「配售」狀況，要買3房才能買2房，讓目擊者驚呼：「現在搶房搶瘋了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT問卦「現在是搶房搶瘋了？」貼出朋友在群組看到的訊息截圖，寫道「XXXXX 晚上8點臨時打電話說開案，朋友8點半趕到現場已經爆滿，9點就開始趕客人說不賣了！封盤！」貼文引發討論，不少人難以置信，但原PO強調有現場影片佐證，只是礙於隱私不便公開。

一票網友認為買房子不像買衛生紙般簡單，加上房子愈蓋愈多，不認為會有搶買房情形。但另一票認為，台中是台灣最宜居城市，需求大於供給，搶買很正常。還有人曝近期看某預售案，驚見後來的一個買家看沒3分鐘就走，房仲透露那人直接加價就簽了，預售屋超夯不是假象。

▲「住展風向球」4月降回綠燈，雖然房市仍熱，但建商不願讓利、議價空間窄。（圖／住展雜誌題姑）
▲近期預售市場依舊火熱，各地屢屢傳出搶買房盛況。（示意圖／住展雜誌提供）
建商喊「買3房才能買2房」　配售是什麼？合法嗎？專家解答

至於現場傳出「配售」情形，要買3房才能買2房。配售是什麼？有何影響？住展雜誌發言人陳炳辰受訪指出，該現象同樣表現在高房價的北台灣，雖然沒有明確的類似配貨狀況，但案場也是會有銷況管控，比方說3房產品銷售到一定量體，才會配比2房或小坪數物件釋出。

至於建商如此銷售手法有無觸法疑慮？陳炳辰直言，此類銷售情形屬於自由經濟市場，像是封盤也是一種管控銷況的方式，沒有涉及欺騙、哄抬，買方可選擇接受或爭取，倒也沒有太多法律爭議。他強調，如果有不在合約內容的往來，無法保證後來結果，提醒消費者仍得留意勿被熱況沖昏頭。

當事建案戶數不到100戶　潭子區新成屋成交單價站穩4字頭

據悉，該案是知名建設集團旗下建設公司，樓高12層、戶數在100戶以下，屬於小型社區，規劃為2~4房房型，預計2025年Q2完工。根據《樂居網》資料顯示，潭子區新成屋平均成交單價已站穩4字頭，來到每坪40.07萬元，進1年房價漲幅為25.79%，近期新案大多落在弘文中學以及僑忠國小周圍的重劃區。
 

百萬YouTuber找房崩潰了！曝看40間預售屋　晚3個月買1坪貴1萬

新青安4月核貸522億創新高　近5萬人搶上車買房！這2家銀行最好貸

新青安貸40年買房錯了？達人揭房貸「1特性」　有錢人都超愛借錢

他1坪44萬買新北蘆洲老公寓！一簽約就後悔　眾笑：FOMO最佳寫照

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代