Popeyes 5/30開幕！裝潢與招牌菜搶先開箱　店名唸法竟所有人都錯

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招牌「勁厚布里歐雞腿堡」標榜雞腿排份量加大25%，並搭配每日新鮮醃漬的大黃瓜與帶著奶油、牛奶香氣的布里歐麵包，以手拿起，雞腿肉餡料彷彿要爆出，吃起來比起市面上的雞腿堡更是香濃重口味，但卻又能達到不膩口的境界。
至於炸雞，同時有雞腿、棒腿、雞胸與雞翅等選擇，更強調雞肉堅持採用秘製肯瓊香料醃漬「國產新鮮雞肉」長達12小時，並採真空包裝讓其更容易入味。Popeyes還透露，外皮會如此「爽脆」的原因，是先將雞肉上漿，再純手工經20次裹製粉工序，最特別的是，奢選牛油烹炸，不摻其他酥炸油，獨家秘方做出獨特口味與口感風靡全球。
包含炸雞與雞腿堡都偏重口味，就連薯條也是，「肯瓊裹漿脆脆薯條」同樣是以牛油來酥炸，外皮酥脆、內層鬆棉。另還有可沾裹BBQ醬的「鬆脆小鮮肉雞塊」，比起一般炸雞外皮脆中帶點酥，好似日式天婦羅的口感。
至於飲料，除了常見的可樂、雪碧之外，也推出台灣限定「清香馥郁四季春」、「一顆檸檬鮮粹特調」，尤其後者更標榜除了有新鮮檸檬片畫龍點睛，更是加入一整顆鮮榨的新鮮檸檬汁，酸甜風味喝起來相當開胃解膩。
有趣的是，Popeyes也正式回應廣大粉絲詢問，Popeyes到底怎麼念?原來，正確發音是「ㄆㄚ ㄆㄞˇ ㄙ 」，官方強調，不是「Pop-eyes」，更不是大力水手炸雞，雖然已被許多網友暱稱為大力水手炸雞。
因應5月30日正式開幕，Popeyes推出寵客4大優惠！5月30日至6月1日開幕首三日，天天前50名消費者「免費請吃炸雞」；前20名再加贈「Popeyes特製潮流手機掛繩組」；只要加入官方LINE帳號，首三日購買個人或多人套餐，還可獲贈每日限量500份的必吃副食，第一日：私房秘製比司吉、第二日：肯瓊裹漿脆脆薯條、第三日：清香馥郁四季春；而且LINE好友綁定會員還能再享「香炸布朗尼」小點兌換券。提醒大家，優惠活動每位消費者每日至多各獲得一份，贈完為止。
Popeyes之外，「拿坡里披薩‧炸雞」歡度2024年中慶，即日起至6月5日連續14天，外帶或內用「大披薩口味任選」特價只要199元（原價369元）；外帶或內用「5塊炸雞特價也199元」（原價290元）。而拿坡里炸雞專賣店即日起至6月5日，8塊酷滋炸雞桶也有「買一送一」399元優惠（原價800元），每桶包含6塊滋汁腿排＋2隻酷樂雞腿，吃得到新鮮炸製的香脆微辣滋味，換算下來等於爽吃炸雞「買8送8」，每塊炸雞只要25元。