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Popeyes 5/30開幕！裝潢與招牌菜搶先開箱　店名唸法竟所有人都錯

▲美國最強炸雞「Popeyes」台灣一號店確定5月30日開幕，插旗台北車站商圈的中正區許昌街（近南陽街），記者搶先開箱試吃「極磅爽脆炸雞」與「勁厚布里歐雞腿堡」等招牌菜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲美國最強炸雞「Popeyes」台灣一號店確定5月30日開幕，插旗台北車站商圈的中正區許昌街（近南陽街），記者搶先開箱試吃「極磅爽脆炸雞」與「勁厚布里歐雞腿堡」等招牌菜。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

全球知名的「美國最強炸雞Popeyes」台灣一號店確定5月30日開幕，插旗台北車站商圈的中正區許昌街（近南陽街），首三日只要消費「免費請吃炸雞」，加入官方LINE好友還能送吃秘製比司吉、香炸布朗尼等私房副食，記者今（24）日搶先試吃開箱「極磅爽脆炸雞」與「勁厚布里歐雞腿堡」等招牌菜，並與您一起來看美式風格的裝潢與預計將被搶著拍照打卡的大片塗鴉牆。

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速食潮牌「Popeyes許昌店」將於5月30日開幕，本次門市搶先開箱，包括店內以路易斯安那文化，打造藍x橘的繽紛撞色空間，還有一座塗鴉牆，勢必將成為年輕人瘋搶拍照打卡的網美牆。最招牌的「極磅爽脆炸雞」與「勁厚布里歐雞腿堡」，更是來此必吃兩大品項。

▲Popeyes店內以路易斯安那文化，打造藍x橘的繽紛撞色空間。（圖／Popeyes Taiwan提供）
▲Popeyes店內以路易斯安那文化，打造藍x橘的繽紛撞色空間。（圖／Popeyes Taiwan提供）
▲Popeyes內有一片塗鴉牆，勢必將引起許多人拍照打卡。（圖／記者葉盛耀攝）
▲Popeyes內有一片塗鴉牆，勢必將引起許多人拍照打卡。（圖／記者葉盛耀攝）
▲藍x橘的繽紛撞色也呈現在點餐櫃檯。（圖／記者葉盛耀攝）
▲藍x橘的繽紛撞色也呈現在點餐櫃檯。（圖／記者葉盛耀攝）
招牌「勁厚布里歐雞腿堡」標榜雞腿排份量加大25%，並搭配每日新鮮醃漬的大黃瓜與帶著奶油、牛奶香氣的布里歐麵包，以手拿起，雞腿肉餡料彷彿要爆出，吃起來比起市面上的雞腿堡更是香濃重口味，但卻又能達到不膩口的境界。

▲「勁厚布里歐雞腿堡」標榜雞腿排份量加大25%，飽滿內餡幾乎快爆出。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「勁厚布里歐雞腿堡」標榜雞腿排份量加大25%，飽滿內餡幾乎快爆出。（圖／記者葉盛耀攝）
至於炸雞，同時有雞腿、棒腿、雞胸與雞翅等選擇，更強調雞肉堅持採用秘製肯瓊香料醃漬「國產新鮮雞肉」長達12小時，並採真空包裝讓其更容易入味。Popeyes還透露，外皮會如此「爽脆」的原因，是先將雞肉上漿，再純手工經20次裹製粉工序，最特別的是，奢選牛油烹炸，不摻其他酥炸油，獨家秘方做出獨特口味與口感風靡全球。

▲「極磅爽脆炸雞」除了多汁，外皮更是爽脆如餅乾，建議直接點辣味，辣度極低但是風味更濃厚。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「極磅爽脆炸雞」除了多汁，外皮更是爽脆如餅乾，建議直接點辣味，辣度極低但是風味更濃厚。（圖／記者葉盛耀攝）
包含炸雞與雞腿堡都偏重口味，就連薯條也是，「肯瓊裹漿脆脆薯條」同樣是以牛油來酥炸，外皮酥脆、內層鬆棉。另還有可沾裹BBQ醬的「鬆脆小鮮肉雞塊」，比起一般炸雞外皮脆中帶點酥，好似日式天婦羅的口感。

▲「鬆脆小鮮肉雞塊」可沾佐特製的BBQ醬。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「鬆脆小鮮肉雞塊」可沾佐特製的BBQ醬。（圖／記者葉盛耀攝）
至於飲料，除了常見的可樂、雪碧之外，也推出台灣限定「清香馥郁四季春」、「一顆檸檬鮮粹特調」，尤其後者更標榜除了有新鮮檸檬片畫龍點睛，更是加入一整顆鮮榨的新鮮檸檬汁，酸甜風味喝起來相當開胃解膩。

▲飲料方面，也推出台灣限定「清香馥郁四季春」、「一顆檸檬鮮粹特調」。（圖／記者葉盛耀攝）
▲飲料方面，也推出台灣限定「清香馥郁四季春」、「一顆檸檬鮮粹特調」。（圖／記者葉盛耀攝）
有趣的是，Popeyes也正式回應廣大粉絲詢問，Popeyes到底怎麼念?原來，正確發音是「ㄆㄚ ㄆㄞˇ ㄙ 」，官方強調，不是「Pop-eyes」，更不是大力水手炸雞，雖然已被許多網友暱稱為大力水手炸雞。

因應5月30日正式開幕，Popeyes推出寵客4大優惠！5月30日至6月1日開幕首三日，天天前50名消費者「免費請吃炸雞」；前20名再加贈「Popeyes特製潮流手機掛繩組」；只要加入官方LINE帳號，首三日購買個人或多人套餐，還可獲贈每日限量500份的必吃副食，第一日：私房秘製比司吉、第二日：肯瓊裹漿脆脆薯條、第三日：清香馥郁四季春；而且LINE好友綁定會員還能再享「香炸布朗尼」小點兌換券。提醒大家，優惠活動每位消費者每日至多各獲得一份，贈完為止。

▲肯瓊裹漿脆脆薯條也是走重口味路線。（圖／記者葉盛耀攝）
▲肯瓊裹漿脆脆薯條也是走重口味路線。（圖／記者葉盛耀攝）
Popeyes之外，「拿坡里披薩‧炸雞」歡度2024年中慶，即日起至6月5日連續14天，外帶或內用「大披薩口味任選」特價只要199元（原價369元）；外帶或內用「5塊炸雞特價也199元」（原價290元）。而拿坡里炸雞專賣店即日起至6月5日，8塊酷滋炸雞桶也有「買一送一」399元優惠（原價800元），每桶包含6塊滋汁腿排＋2隻酷樂雞腿，吃得到新鮮炸製的香脆微辣滋味，換算下來等於爽吃炸雞「買8送8」，每塊炸雞只要25元。

▲拿坡里炸雞專賣店即日起至6月5日，8塊酷滋炸雞桶也有「買一送一」399元優惠（原價800元），每桶包含6塊滋汁腿排＋2隻酷樂雞腿。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里炸雞專賣店即日起至6月5日，8塊酷滋炸雞桶也有「買一送一」399元優惠（原價800元），每桶包含6塊滋汁腿排＋2隻酷樂雞腿。（圖／記者蕭涵云攝）

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