譚敦慈醫師兒「只戒1物」一年竟可剷肉20公斤 連脂肪肝都沒了
無毒教母譚敦慈向來致力推廣健康飲食觀念，因祖籍湖南，在飲食上習慣加點辣，不喜歡吃加工食品，健康的飲食搭配運動習慣，自然而然沒有肥胖上的困擾，但家中的醫師兒子卻因為上大學後，開始有了喝飲料的習慣，導致身體出現了輕度脂肪肝，後來靠「戒掉含糖飲料」一招，成功在一年內剷肉20公斤，且連脂肪肝都恢復正常數值。
記者周淑萍/綜合報導
譚敦慈表示在節目中公開表示，家人當中雖然都沒有喝飲料的習慣，但大兒子的飲食習慣比較差，上大學後就開始和朋友一起喝飲料，直到要前往上海念書前進行身體健康檢查，一查才發現竟有輕度脂肪肝，肝功能指數也偏高，不過後來在上海靠著「戒掉含糖飲料」後，不僅脂肪肝消滅了，就連體重也在一年內成功減掉了20公斤之多。
含糖飲料不僅對於成年人傷害大，對於小孩更是造成肥胖的兇手，甚至會讓孩子長不高！禾馨醫療小兒內分泌科陳奕成醫師指出，在孩子的成長關鍵期，如果養成每天喝含糖飲料的習慣，不只容易肥胖，還可能排擠到蛋白質的攝取、使生長板提前閉合，與抑制生長激素的分泌，對長高真的是百害而無一利。
陳奕成醫師指出，近年來兒童肥胖盛行率逐年攀升，而其中最重要的原因就是含糖飲料的攝取，像是手搖飲、運動飲料、碳酸飲料或是果汁等，從大人到小孩幾乎是人手一杯，除了容易吸收高熱量外，也因為喝完後不太會有飽足感，通常都會繼續攝取其他食物，導致每日總熱量攝入過高，長久下來這些額外的熱量，就會轉化為脂肪，造成體重增加，延伸出肥胖相關問題。