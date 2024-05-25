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現金被掏空！陳沂扛2000萬房貸當「情色教主」　買房過程霸氣外露

▲陳沂今年3月在南港買房置產，搬離當街遭毆的傷心地，也趁義賣時賣被揍時穿的白色襯衫，強調有洗過。（圖／記者陳明中攝影）
▲陳沂今年3月在南港買房置產，搬離當街遭毆的傷心地，也趁義賣時賣被揍時穿的白色襯衫，強調有洗過。（圖／記者陳明中攝影）

記者徐銘穗/綜合報導

「大砲網紅」陳沂曾說自己從來不愁沒錢，如今卻認了「沒錢」而加入成人直播平台SWAG，要和情色教主雪碧搶「40路市場」。而陳沂沒缺的主因是她今年3月首度在台灣置產，砸下1000多萬頭期款買下台北南港區、捷運附近一間總價3000多萬元的中古屋，頭款加上裝潢費掏空現金。她也曝買房過程媽媽霸氣外露，2天就「賀成交」。

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陳沂曾公開在南港買房過程，笑稱「別人的媽媽衝動購物是買名牌包，我媽媽衝動購物是買房子」。她表示，媽媽叛逆期太想買房，陸續看了很多房子都又貴又爛，終於看到還不錯、價格也相對合理的物件，從決定買、下斡旋到成交，只花短短2天。

在媽媽決定買房時，陳沂還推託說：「我手邊沒那麼多現金。」但老謀深算的陳媽媽早摸清楚她的脾性，馬上回她說「妳放心，我查過了，妳帳戶裡的錢剛好可以付頭期款。」

▲陳沂公開買房過程，喊現金無預警被掏空。（圖／翻攝陳沂臉書）
▲陳沂公開買房過程，喊現金無預警被掏空。（圖／翻攝陳沂臉書）
就這樣，頭期款1000多萬，加上350萬裝潢費，陳沂身上現金被無預警掏空，讓過往不喜歡上通告的她也不得不低頭，自嘲「自從買房存款瞬間歸零後，我成為通告藝人」，還說自己現在什麼通告都上，「請珍惜陳沂限時特賣」。

而一輩子沒缺過錢的陳沂也因台灣第一間房，而扛了約2000萬元的房貸。陳沂透露，南港新家在捷運站附近，「不是什麼豪宅，就是一間實住的房子」，屋齡約20多年、室內31坪且格局方正，有管理員。

南港今、明2年有2百貨商場進駐　近一年平均成交單價94.38萬

根據《樂居網》資料顯示，南港區近一年平均成交單價為每坪94.38萬元，新成屋成交單價為每坪109.17萬元。若以屋齡做區分，南港區10~20年房子平均成交單價為85.17萬元，20~30年則為63.41萬元。

南港今年、明年都有新商場開幕，LaLaport購物中心即將於2024下半年完工開幕， 主打日系風格，坪數規劃為5萬坪，總樓層為地下1樓至地上6樓，預計將引進250間物販和餐廳。明年「世界明珠開發案」則將有微風廣場進駐，房價漲幅可期。

▲三井LaLaport南港預計2024下半年完工開幕。（圖／Google評價）
▲三井LaLaport南港預計2024下半年完工開幕。（圖／Google評價）
▲南港世界明珠開發案將有微風百貨進駐。（圖／記者徐銘穗攝）
▲南港世界明珠開發案將有微風百貨進駐。（圖／記者徐銘穗攝）

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