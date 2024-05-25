現金被掏空！陳沂扛2000萬房貸當「情色教主」　買房過程霸氣外露

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在媽媽決定買房時，陳沂還推託說：「我手邊沒那麼多現金。」但老謀深算的陳媽媽早摸清楚她的脾性，馬上回她說「妳放心，我查過了，妳帳戶裡的錢剛好可以付頭期款。」
就這樣，頭期款1000多萬，加上350萬裝潢費，陳沂身上現金被無預警掏空，讓過往不喜歡上通告的她也不得不低頭，自嘲「自從買房存款瞬間歸零後，我成為通告藝人」，還說自己現在什麼通告都上，「請珍惜陳沂限時特賣」。
而一輩子沒缺過錢的陳沂也因台灣第一間房，而扛了約2000萬元的房貸。陳沂透露，南港新家在捷運站附近，「不是什麼豪宅，就是一間實住的房子」，屋齡約20多年、室內31坪且格局方正，有管理員。
南港今、明2年有2百貨商場進駐 近一年平均成交單價94.38萬
根據《樂居網》資料顯示，南港區近一年平均成交單價為每坪94.38萬元，新成屋成交單價為每坪109.17萬元。若以屋齡做區分，南港區10~20年房子平均成交單價為85.17萬元，20~30年則為63.41萬元。
南港今年、明年都有新商場開幕，LaLaport購物中心即將於2024下半年完工開幕， 主打日系風格，坪數規劃為5萬坪，總樓層為地下1樓至地上6樓，預計將引進250間物販和餐廳。明年「世界明珠開發案」則將有微風廣場進駐，房價漲幅可期。