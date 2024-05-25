瓜地馬拉這2物遭中國禁入境！疑與親台有關　業者：台灣買比較多

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阿雷巴洛24日在短影音社群平台TikTok直播中表示，「正如各位所知，與瓜地馬拉有邦交關係的台灣，其新政府在幾天前才宣誓上任。與中國可能為此存在一些爭端。」他補充稱，瓜國政府正努力解決問題，但尚未收到中國的回應。
總統賴清德的就職典禮在5月20日舉行，瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）率團訪問台灣參加典禮
近來瓜地馬拉媒體大幅報導，中國疑似為了報復瓜國外長參加台灣總統就職典禮，因此禁止瓜國咖啡和夏威夷豆入境。瓜國媒體《中美洲360》以「外交勒索」為標題，形容中國的動作。
瓜地馬拉出口業者公會公開批評，中國的做法是「違反國際貿易協定」。出口業者公會主任艾斯特拉達（Fanny de Estrada）表示，2023年瓜地馬拉的總出口額超過170億美元，中國僅僅採購了8200萬美元；相較之下，台灣則採購2億8200萬美元，是中國的3倍以上。
艾斯特拉達進一步指出，台灣與瓜國簽有自由貿易協定，兩國貿易具有優勢，更利於瓜地馬拉出口。她表示，2022年因為中國減少對瓜國採購鎳，瓜國對中國的出口從2022年的4億美元，降到2023年的8200萬美元。
艾斯特拉達也透露，目前瓜地馬拉出口業者正在分析和尋找其他市場分散風險。艾斯特拉達也呼籲台灣加大對瓜地馬拉的投資，促進雙方貿易成長。
針對禁止瓜國咖啡和夏威夷豆入境，中國外交部發言人汪文彬在例行記者會上強調，「一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，是中國同包括危地馬拉（瓜地馬拉）在內的所有國家開展合作的根本前提。」
汪文彬進一步表示，瓜地馬拉總統與賴清德視訊會面，以及瓜國外長「竄台」出席賴520就職典禮之舉，「嚴重踐踏一個中國原則」，不利於瓜地馬拉和中國在包括瓜國輸中國產品等方面的合作。