家人在台灣不怕戰爭？女星竟支持武統 還狂笑：應該不會死很多人
總統賴清德20日就職演說強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，中國大陸官媒2天後發布大外宣貼文，聲明：「台獨死路一條，中國終將實現完全統一！」侯佩岑、歐陽娜娜、楊丞琳、陳妍希、張鈞甯、信、五月天、蔡依林等人接續表態親中立場，早已視自己為中國人的劉樂妍，被問家人在台灣難道不怕戰爭，她不僅支持用武力統一，還大笑：「應該不會死很多人！」
記者楊穎軒／綜合報導
劉樂妍昨（24）日在微博發文，指這幾天就在看台灣藝人有哪些變色龍，想要兩面討好，沒想到，許多粉絲質問她為何不轉發大外宣文章，讓劉樂妍非常難過：「我自己覺得我根本已經是個大陸人了，我以為是田馥甄那種人才要轉發中國必定統一，原來我還需要轉發呀？真的好傷心、好難過、好見外...我好傷心。」
一名大陸網友好奇詢問：「講真，要是打台灣妳同意嗎？妳有家人在那裡呢！」劉樂妍看到後立刻回覆：「我當然同意啊！哈哈哈！而且我估計，這個戰爭30分鐘就結束了！不會死很多人的，夠長吧？」
大陸網友肯定劉樂妍：「樂死我了！我都沒覺得妳需要發，因為妳是我們自己人啊！我反正這麼感覺」、「我怎麼覺得妳要轉了才有點奇怪呢？我都快忘了妳是台灣姑娘了」、「小劉，妳已經是同志，妳不用」、「妳和黃安都一樣不用發了！祖國人民相信你們！」