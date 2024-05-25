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李亦伸專欄／達拉斯獨行俠2:0領先灰狼！確實走在NBA總冠軍路上

▲NBA美國職籃西區冠軍賽獨行俠靠著一哥Luka Doncic大三元表現擊敗灰狼，球評李亦伸認為，獨行俠走在冠軍路上。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃西區冠軍賽獨行俠靠著一哥Luka Doncic大三元表現擊敗灰狼，球評李亦伸認為，獨行俠走在冠軍路上。（圖／美聯社／達志影像）

文/特約作家李亦伸

NBA季後賽西區決賽G2獨行俠客場109：108力克灰狼，七戰四勝系列賽取得2：0領先。一如預言：獨行俠確實正在走在總冠軍路上。「灰狼vs.獨行俠」系列賽五五波，灰狼主場兩戰都沒能在防守、籃板、禁區和壓迫防守輾壓對手，獨行俠反而在禁區得分、籃板球都能反超灰狼，化解灰狼最大優勢。灰狼另一個優勢是「AE」Anthony Edwards，但AE對獨行俠兩戰發揮都失準失常，場均20分、8籃板、7.5助攻，投籃命中率3成3，三分命中率3成68。上個系列賽灰狼淘汰金塊，AE場均27.7分、投籃命中率5成，三分命中率3成73有一些落差。

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籃板、禁區、防守都沒有展現優勢，Anthony Edwards發揮也受到限制，進攻效率和命中率下滑至少一個檔次，灰狼兩個主場都輸在最後決勝關頭。

獨行俠未必能奪冠，但他們正快樂地踏上爭冠之路。

G3對獨行俠爭冠之路是絕對關鍵，因為雙方實力差距有限，只要AE爆發，灰狼就能逆勢反彈。

跟獨行俠後場雙星Luka Dincic+Kyrie Irving一比，Anthony Edwards就顯得生嫩許多，打法、經驗、關鍵球處理都少了火候，多了猶豫，尤其是進攻打法不夠堅決，導致投籃命中率下滑，AE打不出進攻爆發力和殺傷力，灰狼決勝關鍵就失去最大底氣。

對灰狼來說，只要Anthony Edwards正常發揮，他們就能贏球。

對獨行俠而言，繼續擾AE，讓他在防守端耗費體能和心力，同時讓他進攻決策、突破、出手更多猶豫，降低他的出手和投籃命中率，只要AE失去得分效率和帶動性，獨行俠更有機會成功關門，淘汰灰狼。

Anthony Edwards變成這個系列賽「決勝因子」。

兩場主場AE出現幾個盲點：

1、三分球出手比兩分球多。AE兩戰出手33次，其中19次在三分線外，只有14次在三分線內，其中籃下出手只有8次。這不是一個好的AE。

2、跳投太多，突破攻擊籃下太少。AE三分球確實擁有一定水準，過去兩戰三分命中率保持在3成7，但三分球出手太多，跳投更多，AE並沒有打出他更大優勢和對位。

3、AE兩戰場均20分，投籃命中率只有3成3，灰狼欠缺得分火力和關鍵得分，很難贏球。

4、AE防守端消耗太多心力在追防Kyrie Irving，甚至也會對位到Luka Dincic，他能防守，充滿鬥志，但對灰狼來說，AE的進攻和得分爆發更重要，他必須靠進攻壓迫獨行俠，用突破和輾壓禁區創造各種錯位優勢，帶動隊友。

獨行俠還會利用各種包夾、設陷，擾亂AE的出手節奏和突破，同時祭出區域聯防困擾灰狼傳球和戰術執行，只要AE打不出得分爆發力和帶動性，這個系列賽獨行俠就能掌控比賽節奏。

灰狼想要扭轉劣勢，突破獨行俠對位、防守戰略，那麼AE就得打得更果決、更聰明，只要AE得分爆發，他就能改變比賽，為灰狼創造更多打法優勢。

AE是灰狼逆轉戰局最後希望。


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