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台北雙敦學區3房4500萬起！他嚇還是阿嬤級公寓　最貴學區是這間

▲台北松山區敦化國小、敦化國中被稱「雙敦學區」，網友發現該區3房最低4500萬元起，還是老到不行的公寓，直呼太誇張。（圖／翻攝Google評價）
▲台北松山區敦化國小、敦化國中被稱「雙敦學區」，網友發現該區3房最低4500萬元起，還是老到不行的公寓，直呼太誇張。（圖／翻攝Google評價）

記者徐銘穗/綜合報導

孩子的教育不能等，但在高房價壓力下，又該如何抉擇？台北一對爸媽因小孩要上國中了，想在松山區「雙敦學區」買房，友人一查購屋平台嚇壞，雙敦學區3房基本要4500萬，還是老到不行阿嬤級公寓，若是3房加車位，更是沒有6000萬買不到，直呼太誇張。事實上，雙敦學區還不是最貴的，房仲業曾調查，台北最貴學區是大安區的金華國小。

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原PO在PTT上問卦「台北市雙敦學區那麼貴喔」，表示雙敦學區3房2廳2廁物件，在購屋平台上「基本都要4500萬，且是老到不行的公寓」如果是有車位的更誇張，6000萬是基本的。他忍不住感嘆「台北市雙敦學區是一定能上建中是不是？不如把錢給小孩弄定存還比較實在」。

貼文引發討論，不少人認為雙敦學區貴得有理，區域本來就是蛋黃中的蛋黃，認為在「經濟過濾器」過濾下，雙敦學區比較少小哥布林和小89。但也有人認為，真正的有錢人都把小孩送出國，或是直接送私立學校拚直升比較快。

▲台北松山區敦化國小、敦化國中所屬的南京復興生活圈，近一年平均成交單價為91萬元，30~40年老公寓單價仍高達每坪86萬元。（圖／翻攝Google評價）
▲台北松山區敦化國小、敦化國中所屬的南京復興生活圈，近一年平均成交單價為91萬元，30~40年老公寓單價仍高達每坪86萬元。（圖／翻攝Google評價）
雙敦學區近年成交均價91萬　比2024新北最貴新案開價還高

雙敦學區房價有多貴？根據《樂居網》資料顯示，敦化國小、敦化國中形成的「雙敦學區」屬南京復興生活圈，區域近一年房價平均成交單價為每坪91萬元、新成屋則為每坪167.13萬元，近年房價漲幅12.18%。

若以屋齡來看，10~20年房成交單價每坪115.7萬元，20~30年房87.16萬元，30~40年單價則要每坪86萬元，比新北市2024至今最高開價新案、位在蘆洲「新樸王樣」的每坪85萬元還要貴，十分驚人。

台北最貴學區排行公開！敦化國小只排第6　冠軍是大安區金華國小

雙敦學區房價雖然嚇人，但還不是台北房價最貴的學區。住商機構月前彙整實價資料，觀察台北36所額滿公立國小，發現大安區金華國小的學區宅單價最高，成交平均單價達122.6萬元。

而且，大安區的幸安、金華、新生與和平實小等4所滿額國小，單價全都在108萬元以上。至於「雙敦學區」、松山區的敦化國小，平均成交單價則為每坪99萬元。

▲台北市113學年度額滿公立國小周邊房價。（圖／住商不動產提供）
▲台北市113學年度額滿公立國小周邊房價。（圖／住商不動產提供）
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，觀察周邊平均單價破百萬元的4所明星學校，大多位處大安森林公園周邊，屬於傳統豪宅聚落，地段優勢之下，加上明星學區加持，房價長年都是北市的頂標。

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