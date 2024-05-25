台北雙敦學區3房4500萬起！他嚇還是阿嬤級公寓　最貴學區是這間

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貼文引發討論，不少人認為雙敦學區貴得有理，區域本來就是蛋黃中的蛋黃，認為在「經濟過濾器」過濾下，雙敦學區比較少小哥布林和小89。但也有人認為，真正的有錢人都把小孩送出國，或是直接送私立學校拚直升比較快。
雙敦學區近年成交均價91萬 比2024新北最貴新案開價還高
雙敦學區房價有多貴？根據《樂居網》資料顯示，敦化國小、敦化國中形成的「雙敦學區」屬南京復興生活圈，區域近一年房價平均成交單價為每坪91萬元、新成屋則為每坪167.13萬元，近年房價漲幅12.18%。
若以屋齡來看，10~20年房成交單價每坪115.7萬元，20~30年房87.16萬元，30~40年單價則要每坪86萬元，比新北市2024至今最高開價新案、位在蘆洲「新樸王樣」的每坪85萬元還要貴，十分驚人。
台北最貴學區排行公開！敦化國小只排第6 冠軍是大安區金華國小
雙敦學區房價雖然嚇人，但還不是台北房價最貴的學區。住商機構月前彙整實價資料，觀察台北36所額滿公立國小，發現大安區金華國小的學區宅單價最高，成交平均單價達122.6萬元。
而且，大安區的幸安、金華、新生與和平實小等4所滿額國小，單價全都在108萬元以上。至於「雙敦學區」、松山區的敦化國小，平均成交單價則為每坪99萬元。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，觀察周邊平均單價破百萬元的4所明星學校，大多位處大安森林公園周邊，屬於傳統豪宅聚落，地段優勢之下，加上明星學區加持，房價長年都是北市的頂標。