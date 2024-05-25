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獨行俠2:0領先灰狼別得意！隊史曾遭快艇翻盤　歷史上僅5隊能逆轉

▲獨行俠2:0領先灰狼，隊史曾遭快艇翻盤，歷史上有5隊在2連敗後逆轉勝系列賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲獨行俠2:0領先灰狼，隊史曾遭快艇翻盤，歷史上有5隊在2連敗後逆轉勝系列賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

達拉斯獨行俠在今（25）日NBA季後賽西區冠軍戰G2，靠著陣中頭號球星Luka Doncic，全場繳出32分、13助攻、10籃板的大三元表現，與在終場前3秒命中一顆逆轉三分，率領球隊以109:108在客場擊退明尼蘇達灰狼，系列賽中取得2勝0敗的優勢。此外NBA官方也給出一項數據，回顧聯盟歷史在過去只有5支球隊，能在連輸2場後（包括主場連輸2場），還能成功翻盤，其中上一支被翻盤的球隊就是20-21賽季的獨行俠，當時的對手為洛杉磯快艇。

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僅5隊能在2連敗後翻盤　獨行俠也是其中之一

回顧NBA季後賽歷史中，在過去僅5支球隊能在先輸兩場比賽（包括主場連輸2場）後，還能成功逆轉晉級的球隊，分別為1968-69賽季的洛杉磯湖人（逆轉金州勇士）、1993-94賽季的休士頓火箭（逆轉鳳凰城太陽）、2004-05賽季的獨行俠（逆轉火箭）、2016-17賽季的波士頓塞爾提克（逆轉芝加哥公牛）與2020-21賽季的快艇（逆轉獨行俠）。

Edwards對灰狼有信心　但外界不看好

灰狼在系列賽處於0勝2敗的劣勢，且這2敗都是在主場吞敗，目前最大的課題，就是該如何在客場將戰局扳平，對此「蟻人」Anthony Edwards則透露，「我知道我們輸掉G2，但在更衣室裡沒有人會感到沮喪，我知道我們在比賽中犯了一些錯誤，但我們會沒事的，球隊會準備好去達拉斯的客場比賽。」

雖然Anthony Edwards認為球隊還有機會翻盤，但資深球評Kendrick Perkins就表示，「這輪系列賽已經結束了，連兩戰Anthony Edwards在進攻端都無法很好的為球隊做出貢獻，且就我目前看來，灰狼另一名進攻核心Karl-Anthony Towns也沒有打出該有的表現，反觀獨行俠，球星都能屢在關鍵時刻拯救球隊。」


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