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31歲消防新青安買房欲「貸40年+5年寬限」　行員諷：40年是要炒房

▲一名月入6萬元消防員買房，想辦新青安貸40年加5年寬限期，卻被行員回「貸40年都是要炒房」。圖為陳偉霆在《照亮你》飾演消防員。（示意圖／八大提供）
▲一名月入6萬元消防員買房，想辦新青安貸40年加5年寬限期，卻被行員回「貸40年都是要炒房」。圖為陳偉霆在《照亮你》飾演消防員。（示意圖／八大提供）

記者徐銘穗/綜合報導

一名月入6萬元的31歲消防員。近期因3年前買的預售屋進入對保驗屋階段，找上公股銀行申辦新青安貸款，想申貸40年加5年寬限期，貸好貸滿，但行員卻只肯幫他送30年，說「貸40年都是炒房」，碎念「年輕人槓桿開太大」，還指他月入6萬不需要寬限期，讓他困惑不已。

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原PO在Dcard發問「新青安行員不給40年+5年寬限期」，他自曝年資3年、年薪約80萬，加上加班費後年薪約100萬，3年前買了總價713萬元的預售屋，貸款8成570萬，目前剩16萬學貸未繳，強調個人信用正常。

近期因預售屋終於對保驗屋了，原PO找公股銀行申辦新青安貸款，想申貸40年加5年寬限期，但行員卻說「貸40年都是要炒房」，只願意幫他送件30年，碎念「現在年輕人槓桿開太大」，還說他月收超過6萬元，不需要寬限期，讓他十分不解，上網發問。

▲今年前兩月預售揭露約1.9萬，總銷金額高達3202億元，年增幅高達150%。（圖／記者徐銘穗攝）
▲今年前兩月預售揭露約1.9萬，總銷金額高達3202億元，年增幅高達150%，預售市場十分熱絡。（圖／記者徐銘穗攝）
貼文引發討論，不少過來人都認為，有可能是該間公股銀行「新青安貸款」水位已滿，開始挑客人，更多人認為是該名行員的個人問題，「通常對公務員，建商配合的銀行條件都開比較好」，紛紛建議原PO換間銀行試試。

原PO在網友建議下，改向台灣銀行詢問，行員詢問職業、收入、年齡、貸款金額等資訊後，初步評估「新青安貸40年加5年寬限期」沒有問題，對於前一位他行行員的反應也很不解，不懂他為什麼把客戶往外推。

依原PO貸款570萬金額，以新青安貸款40年加5年寬限期，採本息攤還試算，他在寬限期內每月應繳房貸金額約為8500元，寬限期後則月付約1萬1000元，約占月收入的1/6，控制在專家建議的房貸占月收1/3以下。

▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）
▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）
4月核貸522億創新高　累計近5萬人搶上車買房

根據財政部最新統計，新青安貸款4月撥貸戶數計有6879戶、金額高達521.91億元，創開辦以來單月新高紀錄，累計上路9個月來已有將近5萬人搶上車買房。

而受理新青安貸款的8大公股銀行中，以華南銀行和台灣企銀最好貸，撥貸占受理比率在戶數部分都超過98.4%，尤以台企銀金額撥貸占受理比率超過99%最為突出。

▲新青安貸款4月統計出爐，撥貸戶數計有6879戶、金額高達522億元，創開辦以來新高紀錄。（圖／翻攝財政部網站）
▲新青安貸款4月統計出爐，撥貸戶數計有6879戶、金額高達522億元，創開辦以來新高紀錄。（圖／翻攝財政部網站）

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