PLG快評／李家瑞用三分神射回應「被放空」　打亂領航猿沙盤推演

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上一場比賽領航猿利用不同球員輪流防守艾夫伯，讓他難以去找到比賽節奏，攻城獅外線也頓失重心，少了一名能圍繞他組織攻勢的球員，最終落敗。不過這位老將此役很快調整，利用他的經驗主動去找碰撞時機，不但為自己本場比賽爭取到14次罰球，也慢慢適應了季後賽高強度、高針對性的防守。
不過此役影響這場比賽勝負最大的，還是首節攻城獅命中9記外線，單節轟下37分，將分數給完全拉開。從比賽內容看起來，領航猿是有意讓打4號位的洋將密克斯收縮保護籃框，策略性的放空弱側的李家瑞，後者本季三分命中率僅有28.5%，這是相當合理的安排。
但沒想到李家瑞今晚神勇，首節4次三分球出手全中，全場6投5中；另一名季賽手感起伏也很大的前鋒朱雲豪，今天則是三分5投3中，兩人合計得到27分，給予領航猿重傷害。
艾夫伯獲得空間 下半場單打取分
艾夫伯今晚單打時遇到很多包夾，但李家瑞今晚就是能把握隊友的傳球命中投籃，這讓領航猿的防守策略破產，也使得攻城獅解決了很多他們本來會遇到的問題，球員在場上也越打越自信。就如同艾夫伯賽後自己所說的：「我們球隊不斷有人跳出來，讓我在比賽中的進攻空間非常舒服。」
攻城獅主帥密特羅維奇今晚見招拆招，他在賽後記者會上自信地表示「一切都照我們計畫在走」。正如他所說，今晚領航猿很多攻守計畫，攻城獅應對起來信心十足，看起來早有準備，並非倉促應戰。首戰在情蒐和執行方面明顯是領航猿做得更好，但今晚則使攻城獅更勝一籌。
領航猿總教練卡米諾斯賽後指出，球隊賽前制定的比賽計畫開賽就被對手強力而有力的攻擊，讓球員們在信心上有些動搖，「開局對方三分球投5中5，讓我們對於比賽計畫的執行上有些猶豫，正是這2、3分鐘攻城獅迅速掌控了比賽。」
卡總也點出，領航猿上半場的問題是在防擋拆上，但下半場做出修正後，領航猿開始有效利用一對一單打得分，艾夫伯在隊友為他拉開場上空間後，在場上打得更加舒服，對手的高命中率讓領航猿無法施展開拿手的快攻，反撲缺少一次突破性的攻勢，最終吞下敗仗。
三大陣容沒效果 領航猿必須調整
此外，領航猿今晚使用他們例行賽招牌的「三大」陣容，密克斯、沃許本、伯朗3名外籍球員全數登錄，試圖用高度來取得禁區控制權，但效果一般。並且今晚密克斯在外圍輪轉上的移動有些消極，讓李家瑞很快進入到投籃感覺，成為勝負重要分野。
而面對「三大」的衝擊，此役攻城獅並沒有隨對手起舞，而是依然讓艾夫伯打了很長的時間來帶領外線球員。密特羅維奇認為重要的是比賽中的調整，畢竟上一次他們隨領航猿擺雙大，最終是慘敗，因此打出陣容該有的內容或許比較重要。