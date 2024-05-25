藍寅倫擊倒富藍戈！台鋼雄鷹3：2富邦悍將　威能帝生日完封勝

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富邦悍將在1局下迅速反擊，葉子霆擊出三壘滾地球，並趁接球失誤上壘，高國麟隨後擊出左外野二壘安打，接著范國宸右外野三壘安打，一棒打回2分，富邦以2：1反超比數。
4局上台鋼攻勢再起，藍寅倫擊出中外野安打，隨後靠著投手牽制失誤攻佔二壘，接著王博玄補上一支中外野安打，將比數扳成2:2平手。8局上，藍寅倫再度發揮老將價值，他在得點圈有人的情況下，從富藍戈（Enderson Franco）擊出中外野安打，送回超前分，最終台鋼以3：2險勝富邦。
小野寺賢人主投6局被敲4安打失掉2分，投出1次三振，防禦率2.11，接替登板的陳暐皓主投1局撿到1勝，賴鴻誠收下本季第6次中繼成功，雷公則是拿下第5次救援成功。
威能帝生日完封勝 樂天桃猿4：0味全龍
樂天桃猿同日在主場迎戰味全龍，桃猿隊王牌洋投威能帝（Drew Gagnon）在生日繳出9局完投完封勝，加上陳晨威3安猛打賞助威，幫助樂天桃猿以4：0擊敗味全龍，威能帝也成為中職史上第3位在生日當天完投完封勝的投手，前兩位分別是前兄弟象隊的巴比諾和克力士。
兩度抗議大場面 中信兄弟4：1統一獅
中信兄弟今天作客統一7-ELEVEn獅，統一獅在3局下藉由重播輔助判決先馳得點，但中信兄弟在5局上抓住機會逆轉比分，9局上岳政華掌握得點圈機會，敲出帶有2分打點的安打，而兄弟先發洋投猛登（Daniel Mengden）繳出7局失1分超優質先發，終場中信兄弟以4：1生擒統一獅，取得2連勝。
本場比賽，統一獅總教練林岳平和中信兄弟總教練平野惠一先後向裁判提出抗議，一次是針對捕手站位問題，另一次則是獅隊洋投羅昂投球動作問題，兩度暫停讓比賽場面一度混亂，中職賽務部也針對羅昂投球動作做出補充說明，強調羅昂「沒有問題」。