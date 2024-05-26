「罰單詐騙」影片瘋傳！藝人稱開罰別急繳 MyGoPen：多處不合理
近日網路瘋傳「收到交通罰單不要急著到超商刷條碼繳錢」、「尤其罰單上註明是民眾檢舉」的影片訊息，該則影片內容是藝人描述遭遇詐騙的狀況。針對該訊息，經事實查核單位MyGoPen調查發現，目前台灣沒有發現有此類詐騙手法，另外影片說法有許多不合理之處，並非在台灣的狀況，建議民眾勿過度解讀，但若覺得罰單有可疑的情況，也可以多加查證檢視罰單的真實性。
記者周淑萍/綜合報導
最近不少民眾在LINE上可能有收到一則影片，內容是有藝人在節目中分享差點被詐騙的過程，影片中提到，收到一張交通罰單並附有當時違規照片，但由於已經過了半個月，忘記當時的違規狀況，於是想到便利商店繳款，在店員勸說下，透過超商事務機先行確認，結果竟然沒有該罰單，才驚覺可能是詐騙集團偽造的罰單。
MyGoPen特別向刑事警察局查核該則影片的真實性，刑事警察局表示，目前沒有發現有反映此類詐騙手法，另外實際以關鍵字「罰單」、「繳費」、「詐騙」搜尋 165 系統平臺 113 年資料，也並未發現相關案件。
而從此假罰單詐騙手法的可能性來分析，刑事警察局表示，從影片所述的手法來說，詐騙集團需要大費周章拍違規照，且還要取得車主資料來寄送罰單，車主繳費時超商代碼也會顯示收款單位，還會被發現繳款金額有問題。事實上轉帳後若有人報案，在台灣收款帳戶一定會被抓，這樣的詐騙手法並不太合理。
MyGoPen提醒，關於假罰單的說法，除了目前並無這種詐騙發生之外，警方表示節目中的說法其實有許多不合理之處，像是部分手法以及相關金流，並不是臺灣的狀況，很可能有部分誤會而產生誤解，但民眾若是覺得罰單有可疑的狀況，也可以多查證一下。
民眾查詢罰單管道，可利用罰單內印申訴單位電話、四大超商事務機及監理服務網等查證。若 ETC 欠費罰單，也可利用遠通網站或 ETC App 查詢有無 ETC 欠費。