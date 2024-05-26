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去年餐飲外送刷出近千億！這2市民最常用　「中高齡」躍第3大客群

▲根據聯卡中心數據大調查去（2023）年餐飲外送平台消費總金額持續創下新高，「46歲至55歲」族群已取代25歲以下，躍居第3大消費族群，有向年長者移動的趨勢。（示意圖／記者周叔萍攝）
▲根據聯卡中心數據大調查去（2023）年餐飲外送平台消費總金額持續創下新高，「46歲至55歲」族群已取代25歲以下，躍居第3大消費族群，有向年長者移動的趨勢。（示意圖／記者周叔萍攝）

記者顏真真／台北報導

國內餐飲外送平台服務在疫情的推波助瀾下，業績呈現巨幅成長，疫情後解封後，餐飲外送平台業績仍舊亮眼。根據聯合信用卡處理中心大數據分析，2023年國人在餐飲外送平台的刷卡消費總金額945.9億元、單筆消費金額316元，雙雙再創新高，又以台北市、新竹市民眾最愛用，而且隨著台灣邁向高齡化社會，餐飲外送平台也逐漸進入「年長者族群」的生活內，「46歲至55歲」族群已取代25歲以下，躍居第3大消費族群，有向年長者移動的趨勢。

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餐飲外送平台服務在疫情的推波助瀾下，業績呈現巨幅成長，但是疫情解封後，民眾生活型態改變，消費也受到通膨高物價影響，餐飲外送平台整體經營環境似乎也受到挑戰，尤其今（2024）年5月14日Uber Eats宣布，將併購 Foodpanda在台外送業務，更是為我國餐飲外送平台產業發展投下震撼彈。

不過，根據聯卡中心信用卡大數據分析，疫情過後，2023年餐飲外送平台的消費總金額持續創下新高，已達到945.9億元，顯示國人已習慣於外送平台消費，疫情的結束並未造成外送經濟的大幅衰退。餐飲外送平台協助餐飲業界加速數位轉型，餐飲業對外送服務的投入也逐年提高，2023年餐飲外送平台消費總金額占整體餐飲業營業額的滲透率已近10%，顯示外送服務已經深入我國餐飲業並穩定發展。

至於外送平台未來會如何發展？聯卡中心指出，2023年平均每天仍有超過82萬筆外送訂單，市場似乎仍然熱絡，卻比2022年略下滑約0.67%。然而，在餐飲外送平台消費的信用卡總數仍創下新高，達到1135.1萬卡，參與使用外送平台的人氣並沒有隨著疫情過後而呈現大幅退散。

此外，外送平台平均單筆交易金額也持續攀升，2023年達到最高點的316元，顯示民眾願意支付更多金額來享受平台提供的便利服務，且1001元以上的訂單數成長最多達16.6%，較高金額消費多數來自公司團購、家庭聚會或高價餐廳的訂單，如何拓展高單價訂單的成長及比例，是外送平台未來持續成長的因素之一。 

另一值得注意的是消費者的年齡，「26歲至45歲」的輕壯年族群毫無疑問的是餐飲外送的愛用者，消費筆數占比近7成，與疫情前相較，36歲以上族群占比皆較疫情前明顯提升，「36歲至55歲」占比也增加11.15%，其中「46歲至55歲」族群已取代25歲以下躍居第3大消費族群，有向年長者移動的趨勢。我國逐漸邁向高齡化社會，餐飲外送平台也逐漸進入年長者族群的生活內，但如何持續吸引更多年長者新加入使用外送平台服務，也是未來平台業績成長的關鍵。

從地區來看，聯卡中心分析顯示，6都仍然是消費主力區，持卡人消費筆數及金額的占比超過8成，顯示外送服務仍以人口密集及商業活動高之區域為發展要件，其中台北市持卡人的消費力不論是平均單筆交易金額、平均每卡年消費金額、平均每卡年消費次數，還是全國之冠，而新竹市持卡人則緊追在後。

聯卡中心示，受疫情逐漸降溫甚至解封後，餐飲外送平台業績成長性確實未若過往高度成長，但外送平台服務已深入民眾日常生活的確成為事實，如何發揮網絡優勢，進一步擴大服務生態圈及價值場景，以提高民眾使用頻率及吸引更多不同客戶族群，並創造商業成長模式，也是各平台業者急需思考及是否持續成長的關鍵。

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