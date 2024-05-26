快評／155：0？塞爾提克3：0領先晉級超穩　NBA史上最強定律背書

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塞爾提克上一次在季後賽客場輸球是去年東區決賽G3，他們以102：128輸了熱火26分，而在那之後他們取得了客場6連勝，今天上演2024年的東區決賽G3，距離那次已剛好過了一年。
這場比賽溜馬少了主控Tyrese Haliburton，不過全隊仍然展現頑強鬥志，開賽就猛攻內線，在進入第二節初段時已經取得28：10的禁區得分優勢，全場打完他們這項數據也以68：40佔優，完全取得了內線主導地位。
溜馬試圖展現衝擊禁區的積極性可以理解，因為在上一戰，他們正是因為禁區得分以34：54的懸殊差距落後，最終才輸掉比賽。不過今天他們雖然在內線扳回一城，但外線卻手感「急凍」，全場三分球22投僅5中，也成為末節後勁不足、遭到逆轉的重要原因。
Tatum關鍵戰爆發 綠軍3：0領先穩了
本場比賽塞爾提克球星Jayson Tatum出賽44分鐘，得到36分10籃板8助攻，他也成為史上第一位在季後賽至少得到36分10個籃板和8次助攻並且0次失誤的球員。過去在關鍵時刻表現為人所詬病的他，今日在這個系列賽堪稱最重要的一戰帶隊逆轉，證明自己的價值。
溜馬今天實在不能說打得不好，沒有Haliburton，小將Andrew Nembhard挺身而出狂砍32分，Pascal Siakam和Myles Turner也各有22分進帳，T.J. McConnell則貢獻了23分，全隊已將士用命，但沒想到綠軍今晚三分球神準，Al Horford單場外線12投7中、攻下23分，本來是被溜馬設定放投的點，卻在此役完全射穿主場軍，如此情況讓印城只能感嘆時不我予。
根據數據統計，NBA季後賽歷史上此前在7戰4勝系列賽共出現過154次3：0局面，領先方全部晉級，沒有球隊完成逆轉。這項數據有多難以突破，塞爾提克應該最了解，去年他們在東區決賽一度從0：3追到只差3：3，但最終仍然落敗，他們肯定不會讓大好機會失手。